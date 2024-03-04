Penaltı mı değil mi? Cenk'in pozisyonu tartışılmaya devam ediliyor!
Futbol dünyasında yeni bir penaltı tartışması başladı. Cenk'in pozisyonu, penaltı mı değil mi sorusunu gündeme getirdi. Dev derbiye damga vuran an ise Cenk Tosun'un 54. dakikada yerde kaldığı pozisyon oldu. Yıldız futbolcu penaltı bekledi. Hakem Halil Umut Meler devam kararı verince tartışmalar da beraberinde geldi.
Beşiktaş- Galatasaray derbisine Cenk Tosun'un yerde kaldığı pozisyon damga vurdu. Maçtan sonra pozisyonu değerlendiren ünlü yorumcular ve eski hakemler Cenk'in yerde kaldığı pozisyonun penaltı olduğu yönünde görüş belirtti. Halil Umut Meler'in Beşiktaş aleyhine verdiği kararlar tartışılıyor. 1. Dakika'da Beşiktaş'ın kendi kalesine gol atmasıyla başlayan maçta Galatasaray kazanmıştı. Penaltı mı değil mi? Cenk'in pozisyonu tartışılmaya devam ediliyor!
PENALTI MI? DEĞİL Mİ?
Dün oynanan Beşiktaş- Galatasaray maçı tartışılmaya devam ediliyor. Birçok kişi dün oynana maçta Cenk'in pozisyonunu konuşuyor. Köhn'ün Cenk'i formasından çektiği anlarda oyunun devam etmesi gündem olmuştu. Cenk ve Beşiktaş takımındaki oyuncular penaltı verilmesi için hakeme itiraz etti fakat Halil Umut Meler pozisyonun penaltı olmadığını belirtti. Peki, penaltı mı değil mi? Futbol yorumcuları pozisyon ile ilgili ne söyledi?
- Bülent Yıldırım: Köhn'ün topla oynaması, ihlal yapmadığı anlamına gelmez. Cenk çok abartılı düştüğü için de hakemi yanılttı. Ayrıca hakem doğru açıda değil. Bu pozisyon net penaltı.
- Deniz Çoban: Cenk iki tur dönmüş, isterse sekiz tur dönmüş. Önemli olan Cenk'in hareketini kısıtlayacak eylem var mı? Cenk dönebilse, top koşu yoluna gidiyor ve ikinci bir hamle şansı var. Benim için bu bir penaltı.
- Fırat Aydınus: Cenk Tosun abartılı şekilde attı kendini. Bu da Halil Umut Meler'i yanılttı. VAR müdaheleyi ve reaksiyonu süzememiş. Sahada hakemin görüp, penaltı vermesi gerekirdi. VAR, ne kadar etkileyip etkilemediğine göre çağıramaz. O zaman geçen hafta Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında neden VAR karıştı? Kafalar karışıyor. Yanlış emsaller emsal gösterilmeye başlandı. Doğrular da yanlış olarak addedilmeye başlandı. Buna VAR karışamazdı.
- Ahmet Çakar: Burada net bir penaltı var. Şu penaltıyı görmemek, vermemek, VAR'a davet etmemek ya da edememek asla masum bir hakem hatası değildir.