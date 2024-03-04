Penaltı mı değil mi? Cenk'in pozisyonu tartışılmaya devam ediliyor!

Beşiktaş- Galatasaray derbisine Cenk Tosun'un yerde kaldığı pozisyon damga vurdu. Maçtan sonra pozisyonu değerlendiren ünlü yorumcular ve eski hakemler Cenk'in yerde kaldığı pozisyonun penaltı olduğu yönünde görüş belirtti. Halil Umut Meler'in Beşiktaş aleyhine verdiği kararlar tartışılıyor. 1. Dakika'da Beşiktaş'ın kendi kalesine gol atmasıyla başlayan maçta Galatasaray kazanmıştı. Penaltı mı değil mi? Cenk'in pozisyonu tartışılmaya devam ediliyor!

PENALTI MI? DEĞİL Mİ?

Dün oynanan Beşiktaş- Galatasaray maçı tartışılmaya devam ediliyor. Birçok kişi dün oynana maçta Cenk'in pozisyonunu konuşuyor. Köhn'ün Cenk'i formasından çektiği anlarda oyunun devam etmesi gündem olmuştu. Cenk ve Beşiktaş takımındaki oyuncular penaltı verilmesi için hakeme itiraz etti fakat Halil Umut Meler pozisyonun penaltı olmadığını belirtti. Peki, penaltı mı değil mi? Futbol yorumcuları pozisyon ile ilgili ne söyledi?