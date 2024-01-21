Pazar günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? 21 Ocak Pazar günü kargolar dağıtım yapıyor mu?

21 Ocak Pazar günü kargolar çalışıyor mu ve Pazar günü kargolar açık mı merak ediliyor. Kargocular pazar günü dağıtım yapıyor mu hafta sonu kargolar açık mı, kapalı mı soruları gündeme geliyor. Pazar günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? 21 Ocak Pazar günü kargolar dağıtım yapıyor mu? Detaylar haberimizdedir...

PAZAR GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIR MI?

Kargonuzun durumuyla ilgili kesin bilgi almak için kullandığınız kargo firmasının müşteri hizmetleriyle iletişime geçmeniz en doğru yol olacaktır. Kargo şirketinizin resmi web sitesi veya müşteri hizmetleri numarasından güncel bilgileri alabilirsiniz. Bununla birlikte, Pazar günü kargo şirketleri genel olarak çalışmıyor.

YURTİÇİ KARGO PAZAR GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

09.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerde yapılmaktadır.

ARAS KARGO PAZAR GÜNÜÇALIŞIYOR MU?

09.00 - 18.00 saatleri arasında çalışmaktadır.

Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo,

Pazar günleri kapalıdır.

SÜRAT KARGO PAZAR GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

09.00 - 18.00 saatleri arasında çalışmaktadır.

Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 14.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Sürat Kargo,

Pazar günleri hizmet vermemektedir