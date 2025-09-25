Dr. Tayyar Taylan Öz, 1987 yılında Kahramanmaraş'ın Süleymanlı Kışla Köyü'nde doğmuş, Türkiye'nin önde gelen ortopedi ve travmatoloji uzmanlarından biridir. Kendisinin yanı sıra eşi Özlem Öz de sosyal medya fenomeni olarak tanınmaktadır. Çiftin hayatı, son dönemde sağlık ve sosyal medya dünyasında sıkça gündeme gelmiştir. Son dakika haberine göre çift hakkında hapis talebinde bulunuldu! Peki, Özlem Öz'ün eşi Tayyar Öz kimdir, ne iş yapıyor? Tayyar Öz mal varlığı nedir? Tayyar Öz'ün hayatına dair tüm detaylar haberimizde...

TAYYAR ÖZ KİMDİR?

Dr. Tayyar Taylan Öz, ilk ve orta öğrenimini doğduğu köyde tamamlamış, lise eğitimini Kahramanmaraş İbrahim Çalık Lisesi'nde almıştır. Üniversite sınavında gösterdiği üstün başarıyla İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazanmıştır. Tıp eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra, İstanbul Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde uzmanlık eğitimine başlamıştır. Beş yıl süren bu süreç sonunda Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı unvanını almıştır. Mecburi hizmetini Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi'nde yerine getirmiştir. Ardından İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde travma, spor hekimliği, protez cerrahisi ve deformite cerrahisi alanlarında yüzlerce başarılı ameliyat gerçekleştirmiştir. Son olarak Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapmış, burada bütünsel tıp, konservatif ve alternatif tedavi yöntemleri üzerine eğitimler almıştır. Devlet memurluğundan istifa ederek, İstanbul Ataşehir'de kendi özel kliniğini kurmuştur.

TAYYAR ÖZ NE DOKTORU?

Dr. Tayyar Taylan Öz, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı'dır. Uzmanlık alanları arasında diz kireçlenmesi ve diz protezi, kalça kireçlenmesi ve kalça protezi, menisküs yırtığı tedavisi, çocuklarda çarpık ayak tedavisi, bel fıtığı tedavisi, boyun fıtığı tedavisi, skolyoz tedavisi, medikal ozon tedavisi, nöral terapi ve halluks valgus tedavisi bulunmaktadır. Ayrıca hacamat, sülük ve akupunktur gibi geleneksel tedavi yöntemleri üzerine eğitimler almış ve bu yöntemleri pratiğinde kullanmaktadır.

TAYYAR ÖZ'ÜN MAL VARLIĞI NEDİR?

Dr. Tayyar Taylan Öz ve eşi Özlem Öz hakkında, Medelina Sağlık ve Reklam Hizmetleri Ltd. Şti. üzerinden yapılan e-ticaret satışlarında sahtecilik ve vergi kaçakçılığı iddiaları gündeme gelmiştir. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda, Öz çifti ve şirket ortağı İbrahim Karaorhanlı hakkında 'Mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştır. Söz konusu şirket üzerinden yapılan işlemler sonucunda kamu 10 milyon lira zarara uğratılmıştır. Ancak, sanıklar bu suçlamaları reddetmektedirler. Dava süreci devam etmektedir ve sanıklar 19 Kasım'da hakim karşısına çıkacaklardır.

TAYYAR ÖZ KAÇ KARDEŞ?

Dr. Tayyar Taylan Öz'ün bir erkek kardeşi bulunmaktadır. Kardeşi Tayfun Öz, Özlem Öz'ün kliniğinde çalışmaktadır. Tayfun Öz'ün evli olup olmadığına dair bilgiler ise kamuoyuyla paylaşılmamıştır.

TAYYAR ÖZ DOKTOR MU?

Evet, Dr. Tayyar Taylan Öz, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı'dır. Tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamlamış ve uzmanlık eğitimini İstanbul Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nde almıştır. Uzmanlık alanları arasında ortopedik cerrahi müdahaleler ve alternatif tedavi yöntemleri bulunmaktadır.

TAYYAR ÖZ NE DOKTORU?

Dr. Tayyar Taylan Öz, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak hizmet vermektedir. Uzmanlık alanları arasında diz ve kalça protez cerrahisi, menisküs yırtığı tedavisi, bel ve boyun fıtığı tedavisi, skolyoz tedavisi gibi ortopedik cerrahi müdahaleler yer almaktadır. Ayrıca, medikal ozon tedavisi, nöral terapi, hacamat, sülük ve akupunktur gibi alternatif tedavi yöntemleri üzerine eğitimler almış ve bu yöntemleri pratiğinde kullanmaktadır.