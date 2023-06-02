Osman Gökçek milletvekili yemini izle! Osman Gökçek nasıl milletvekili yemin konuşması yaptı? Osman Gökçek milletvekili yemin konuşması İZLE!

TBMM'de 28. dönem yemin töreni, Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı. Osman Gökçek milletvekili yemini araştırılıyor. Peki, Osman Gökçek nasıl milletvekili yemin konuşması yaptı? İşte detaylar...

Seçimlerin ardından merakla beklenen gün geldi. Milletvekilleri için bugün saat 12.00'de TBMM'de yemin töreni düzenlendi. Ankara'dan milletvekili seçilerek 28. Dönem'de Meclis'e giren Osman Gökçek, milletvekili yemin metnini tekrar okudu. Kullanıcılar tarafından Osman Gökçek milletvekili yemin konuşması araştırılıyor. Peki, Osman Gökçek nasıl milletvekili yemin konuşması yaptı? İşte, Osman Gökçek milletvekili yemini izle!

OSMAN GÖKÇEK NASIL MİLLETVEKİLİ YEMİNİ ETTİ?

Milletvekilleri 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından bugün Yasama Yılı'nın açılışında TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. Meclis'e girenler arasında Ankara belediye başkanıyken görevinden el çektirilen AKP'li Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek de vardı. Gökçek, yemini yanlış okuyunca itirazlar yükseldi. İtirazların ardından Meclis'te oturumu yöneten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin uyarısıyla Osman Gökçek, yemin metnini yeniden okudu.