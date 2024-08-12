Osman Aşkın Bak kimdir, nereli, kaç yaşında? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ne mezunu?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak kimdir, kaç yaşında? Osman Aşkın Bak nereli? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak evli mi, çocuğu var mı? Osman Aşkın Bak Gençlik ve Spor Bakanı olması ile beraber açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. İşte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde…

OSMAN AŞKIN BAK KİMDİR?

Dr. Osman Aşkın Bak, 11 Ekim 1966 tarihinde İstanbul Üsküdar'da doğdu. Aslen Rizeli olan Bak, eğitim hayatına Kabataş Erkek Lisesi'nde başladı ve daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi'nden mezun oldu. Akademik kariyerine İngiltere'de Nottingham Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisans yaparak devam etti. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Endüstri Mühendisliği alanında doktorasını tamamladı.

Osman Aşkın Bak, kariyeri boyunca Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği ve İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği gibi önemli görevlerde bulundu. Ayrıca, çeşitli spor kulüplerinde genel sekreterlik ve başkanlık, federasyonlarda ise yönetim kurulu üyeliği, kurul üyeliği ve başkanlık gibi görevler üstlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Genel Sekreterliği ve Başkanlığı, Kasımpaşa Spor Kulübü Genel Sekreterliği ve Erok Spor Kulübü yöneticiliği gibi spor alanında da aktif rol aldı.

12 Haziran 2011 genel seçimlerinde İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçilen Bak, 24. Dönemde İstanbul, 25, 26 ve 27. Dönemde ise Rize Milletvekili olarak Meclis'te yer aldı. NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Üyeliği ve Dışişleri Komisyonu Sözcülüğü gibi uluslararası platformlarda da görev aldı. Dopingle Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanlığı yapan Osman Aşkın Bak, 65. Hükûmet döneminde Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapmıştı.

OSMAN AŞKIN BAK ÖZEL HAYATI

3 Haziran 2023 tarihinde açıklanan yeni kabinede yeniden Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev alan Osman Aşkın Bak, çok iyi derecede İngilizce, orta derecede Almanca ve Farsça bilmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.