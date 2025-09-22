Oskar Holding kimin, sahibi kim? Oskar Holding neden iflas etti, faaliyet alanları nelerdi?

ürkiye'nin enerji ve altyapı sektöründe önemli projelere imza atan Oskar Holding, son dönemde finansal darboğazla gündeme geldi. Holdingin iflası sonrası kamuoyunun merak ettiği en önemli sorular şunlar: Oskar Holding kimin? Osman Karagöz kimdir, ne iş yapıyor?Oskar Holding neden iflas etti, faaliyet alanları nelerdi? İşte detaylar...

OSKAR HOLDİNG KİMİN?

Oskar Holding, kurucusu ve uzun yıllar yönetim kurulu başkanı olan Osman Karagöz'e aittir. 1976 yılında Ankara'da kurulan holding, yıllar içinde enerji, altyapı, mühendislik, aydınlatma ve kablo üretimi gibi birçok sektöre yayılarak büyüdü. Ancak 2025 yılında yaşanan gelişmelerle birlikte, holdingin geleceği tamamen değişti

OSKAR HOLDİNG İFLAS MI ETTİ?

Evet, Oskar Holding iflas etti. 22 Eylül 2025 tarihinde Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, holdingin konkordato talebini reddetti ve resmi iflas kararı verdi. Bu kararın temel nedeni ise holdingin 2 milyar TL'yi aşan borç yüküydü.

İflasla birlikte, holding bünyesindeki tüm şirketler (Oskar Enerji, Anadolu Elektrik, Oskar Led Aydınlatma, Oskar GYO vb.) tasfiye sürecine girdi ve yönetimlerine kayyım atandı. Bu gelişme, enerji ve altyapı sektörlerinde ciddi bir yankı uyandırdı.

OSMAN KARAGÖZ KİMDİR?

Osman Karagöz, Oskar Holding'in kurucusu ve enerji sektörünün tanınan isimlerinden biridir. İş hayatına mütevazı bir şekilde, küçük bir elektrik malzemeleri mağazasında başlayan Karagöz, zamanla Türkiye'nin büyük altyapı projelerine imza atan bir iş insanına dönüştü.

OSMAN KARAGÖZ NE İŞ YAPIYOR?

Osman Karagöz, özellikle enerji, mühendislik ve altyapı projelerinde faaliyet gösterdi. Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan ve Arnavutluk gibi ülkelerde de önemli projelere imza attı. Öne çıkan projeleri arasında şunlar yer alıyor:

Kızılırmak İçme Suyu Projesi (Ankara'nın su krizini çözen proje)

Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi ve Hava Kuvvetleri Karargâhı

Bolu Tüneli, Veliefendi Hipodromu, Lenheren Stadyumu (Azerbaycan)

Türkiye'deki futbol stadyumlarının %80'inin aydınlatma sistemleri

Ayrıca, Karagöz sosyal sorumluluk projelerinde de aktif bir rol üstlenmiş; Voleybol Federasyonu yöneticiliği, Ankaragücü Asbaşkanlığı ve Polis Akademisi Spor Kulübü Başkan Vekilliği gibi görevlerde bulunmuştur.

OSKAR HOLDİNG'İN FAALİYET ALANLARI

İflasından önce Oskar Holding, aşağıdaki şirketlerle geniş bir faaliyet yelpazesine sahipti:

Oskar Yatırım Enerji : Enerji ürünleri satışı ve ihracatı

Anadolu Elektrik: Yüksek gerilim hatları kurulum ve bakım hizmetleri

Oskar Led Aydınlatma: Stadyum, tünel ve özel projeler için aydınlatma çözümleri

Oskar Enerji: Altyapı projelerine enerji desteği

Oskar GYO: Gayrimenkul yatırım ve geliştirme

Oskar Kablo Sistemleri: Elektrik kablo üretimi

Anadolu Elektrik Bakü: Azerbaycan'daki enerji iletim projeleri

Holding, çevre dostu mühendislik uygulamaları ve ileri teknoloji kullanımıyla sektörde örnek gösteriliyordu.