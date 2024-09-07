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Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir?

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Osimhen neden maske takıyor? Galatasaray'a transfer olan Napoli'nin yıldız forveti Victor Osimhen, sahada taktığı maskeyle futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Osimhen'in maske takma nedeni ve sağlık durumu merak konusu oldu. Peki, Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir?

Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir? Galatasaray'a transfer olan Napoli'nin yıldız forveti Victor Osimhen, sahada taktığı maskeyle futbolseverlerin ilgisini çekti. Osimhen neden maske takıyor sorusuna yanıt aranıyor. Victor Osimhen'in sahada maske takmasının nedeni belli oldu. Osimhen maçta neden maske takıyor? Detaylar haberimizdedir...

OSIMHEN NEDEN MASKE TAKIYOR?

2021 yılında yaşadığı ciddi bir sakatlık nedeniyle Victor Osimhen'in sahada taktığı maske, kariyerinin önemli bir simgesi haline geldi. Napoli ile Inter arasında oynanan kritik Serie A mücadelesinde, Inter'in savunma oyuncusu Milan Skriniar ile kafa kafaya çarpışan Osimhen, yüzünde ciddi yaralar almıştı. Bu çarpışma, futbolcunun yüzünde birden fazla kırığa yol açtı ve acil cerrahi müdahale gerektirdi. Olay, futbolcuların sahada ne kadar büyük riskler taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir?

Yüzünde 18 vida ve 6 plaka var Osimhen'in yaşadığı bu talihsiz olay sonrası gerçekleştirilen operasyonda, yüzüne altı plaka ve 18 vida yerleştirildi. Bu kritik müdahale, futbolcunun sağlığını geri kazanması için zorunlu bir adım olarak görülüyordu. Ameliyatın ardından Osimhen, sahalardan iki ay uzak kaldı. Hem fiziksel hem de mental olarak iyileşme sürecine giren yıldız oyuncu, sahalara güçlü bir dönüş yaptı.

Osimhen'e benzer bir sakatlığı önlemek ve iyileşme sürecini desteklemek amacıyla özel bir maske kullanmasını önerdi. Bu maske, hem yüzünü koruma hem de sahada güvenli bir şekilde performans sergilemesine olanak sağlıyor. Osimhen'in bu maskeyi kullanması, sağlık açısından kritik bir önlem olmasının yanı sıra, estetik bir unsur olarak da dikkat çekiyor.

Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir?

Osimhen'in bu sakatlık sonrası maskeyle oynamaya başlaması, kariyerindeki zorlukların üstesinden nasıl geldiğini gösteriyor. Sahada maskeyle mücadele eden Osimhen, hem sağlık tedbirlerini alıyor hem de performansından ödün vermiyor. Galatasaray'ın transfer hedeflerinden biri olarak anılan Nijeryalı yıldızın bu maskeyle futbol hayatına devam etmesi, onun kararlılığını ve profesyonelliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu durum, futbolcuların zorluklarla nasıl başa çıktığının önemli bir örneği olarak değerlendiriliyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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