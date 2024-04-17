ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN? | 2. dönem 2. ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu mu?

Ortak sınav takvimi MEB tarafından paylaşıldı. LGS ve YKS sınavları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı ortak sınavlarının tarihleri değiştirilmişti.2. dönemin ikinci yazılı sınavları için tarihler belli oldu. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN? | 2. dönem 2. ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu mu?

2. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS ve YKS nedeniyle ortak sınav tarihlerinde değişiklik yapıldığını duyurdu.

2. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

8 ve 12'nci sınıflarda eğitimlerine devam eden öğrencilerin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem 2'nci yazılı sınavları 20 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

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