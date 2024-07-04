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Olympiastadion stadı nerede? Türkiye- Hollanda maçı nerede oynanacak?

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Yaklaşan Türkiye - Hollanda futbol maçının oynanacağı yer merak konusu oldu. Maçın Olympiastadion stadında gerçekleştirileceği belirtildi. Olympiastadion stadı, dünya çapında tanınan ve birçok önemli spor etkinliğine ev sahipliği yapan bir stattır.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı belli oldu. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, grup maçlarının ardından son 16 turunda eleme müsabakaları yapıldı. Peki, Olympiastadion stadı nerede? Türkiye- Hollanda maçı nerede oynanacak?

OLYMPIASTADION STADI NEREDE?

Olympiastadion, Berlin, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan bir stadyumdur. 1936 Yaz Olimpiyatları için inşa edilmiştir ve günümüzde çeşitli spor etkinlikleri ve konserler için kullanılıyor.

Adres: Olympiastadion Berlin, Olympischer Platz 3 14053 Berlin, Almanya

Olympiastadion stadı nerede? Türkiye- Hollanda maçı nerede oynanacak?

ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI

Çeyrek finalde (TSİ) maç programı şöyle:

5 Temmuz Cuma:

19.00 İspanya-Almanya (Stuttgart Arena)

22.00 Portekiz-Fransa (Volkspark)

6 Temmuz Cumartesi:

19.00 İngiltere-İsviçre (Düsseldorf Arena)

22.00 Hollanda- Türkiye (Olympiastadion)

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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