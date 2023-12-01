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Okulların kapanmasına kaç gün var SAYAÇ (1 Aralık) Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, okulların kapanma tarihi ve kalan süre öğrenciler tarafından merakla sorgulanıyor. 29 Kasım 2023 tarihinde okulların kapanmasına 200 gün kaldı. Yeni eğitim dönemi 2023-2024 yılında 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak. Ara tatillerin kaldırılması konusunda ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, böyle bir durumun gündemde olmadığını belirtti.

Okulların kapanmasına kaç gün var? Sorusu, okulların açılması ile birlikte birçok kez gündeme gelen sorular arasında bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, okulların kapanma tarihi belirlenmiş olsa da, öğrenciler hala Okulların kapanmasına kaç gün var? sorusunu sıkça sorguluyorlar. Peki, Okulların kapanmasına kaç gün var? (29 Kasım) 2023 Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Sayaç ve kalan süre ne kadar?

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN VAR?

Okulların kapanmasına bugün itibariyle 1 aralık 2023 tarihinde olduğumuza göre, tam olarak 196 gün kalmış durumda. Ancak, bu tarih özel faktörlere veya değişikliklere bağlı olarak değişebilir. Yeni eğitim dönemi 2023-2024 yılında 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. Pandemi gibi önceki yıllarda yaşanan olaylar nedeniyle bu tür değişiklikler gördük. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimi doğrultusunda, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak.

2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılında iki ara tatil ve öğrencilerin deyimiyle Sömestr tatili olan yarıyıl tatili yapacaklar. Eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024'te kapanacak. Öte yandan MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

Okulların kapanmasına kaç gün var SAYAÇ (1 Aralık) Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

OKULLARDA ARA TATİL KALDIRILIYOR MU?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiren konuya TRT Haber yayınına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklık getirdi. Ara tatillerin kaldırılmasının gündemde olmadığını ifade eden Tekin, bakanlık tarafından yapılan ankete ilişkin, "Bakanlıktaki bütün eğitim-öğretim dairelerinin hepsinde standart İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı var. Hayata geçirdiğimiz bütün uygulamalar, attığımız bütün adımlar o daire tarafından değerlendiriliyor. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklinde verilen haberler, İzleme ve Değerlendirme Birimi'nin ara tatillerle ilgili yaptığı rutin değerlendirme. Biz oradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturup karar veririz" şeklinde konuştu.

Emir Ceran
Emir Ceran
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