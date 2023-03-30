Okan Karacan kimdir? Okan Karacan kaç yaşında, nereli? Okan Karacan hayatı ve biyografisi!
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Okan Karacan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Okan Karacan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Okan Karacan kimdir? Okan Karacan kaç yaşında, nereli? Okan Karacan hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Okan Karacan hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Okan Karacan'ın hayatını araştırıyor. Peki, Okan Karacan kimdir? Okan Karacan kaç yaşında, nereli? Okan Karacan hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.
OKAN KARACAN KİMDİR?
Okan Karacan (d. 1977, İstanbul), Türk radyo ve televizyon sunucusu; tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.
Hayatı
İlk ve orta öğrenimini, İstanbul Şişli'de Özel Terakki Lisesi'nde tamamladı. Ardından Anadolu Üniversitesi'nin İşletme Fakültesi'nde işletme bölümüne kaydoldu fakat lisans eğitimini tamamlamadı.
2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Türk müziği ve müzikoloji bölümünden meun oldu. Bu esnada pek çok çocuk tiyatrosunda oyunculuk yapan Karacan, 2002 yılında Tiyatro Portakal'da Sigara Böreği başlıklı tiyatro oyununda rol alarak oyunculuk hayatına başladı. Tiyatro oyunculuğunu Beşiktaş Kültür Merkezi ve Uygur Tiyatrosu'nda devam ettirerek geliştirdi. Buradan televizyona geçen Karacan, çeşitli televizyon programlarında sunuculuk ve ardından bazı televizyon programlarının yapımcılığını üstlendi.
Karacan, meslek hayatı boyunca çeşitli televizyon dizilerinde rol aldı ve özel radyolarda sunuculuk da yaptı. Okan Karacan Çılgın Dersane film serisinde de Doktor Bilgin karakterini canlandırdı.
Okan Karacan, Onka Medya ve Berton Medya adındaki şirketin de kurucusudur.
Çalışmaları
Televizyon programları
- Şakamatik, Show Tv
- Taksi, Kanal D
- Çocuktan Al Haberi, Kanal D
- Şakarazzi, ATV
- Sayısal Gece, TRT
- Sabah Kuşağı, TRT
- Günbe Gün, Fox Tv
- Oyunbozar, Star Tv
- Buzda Dans, 2007, yapımcı
- Şarkı Söylemek Lazım, 2007, yapımcı
Tiyatro oyunları
- Sigara Böreği, 2002, Tiyatro Portakal
Televizyon dizileri
- Salacak Öyküleri, 1998, Tilt Mahmut
- Hayat Bilgisi, 2003, (2005-2006 sezonları) Bestele Behçet
- Bir Varmış Bir Yokmuş, TV filmi, 2005
- Sevda Tepesi, 2005, Adem
- Dedektif Biraderler, 2008, Turna
Sinema filmleri
- Çılgın Dersane, 2006, Doktor Bilgin
- Çılgın Dersane Kampta, 2007, Doktor Bilgin
- Ayakta Kal, 2008, Ömer
- Çılgın Dersane 3, 2013, Doktor Bilgin
- Külahıma Anlat , 2021, Dondurmacı
Radyo programları
- Gamlıbaykuş, 1999-2003, Best FM
- Karacan OnAir, Alem FM