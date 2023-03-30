Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Okan Karacan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Okan Karacan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Okan Karacan kimdir? Okan Karacan kaç yaşında, nereli? Okan Karacan hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Okan Karacan hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Okan Karacan'ın hayatını araştırıyor. Peki, Okan Karacan kimdir? Okan Karacan kaç yaşında, nereli? Okan Karacan hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

OKAN KARACAN KİMDİR?

Okan Karacan (d. 1977, İstanbul), Türk radyo ve televizyon sunucusu; tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.

Hayatı

İlk ve orta öğrenimini, İstanbul Şişli'de Özel Terakki Lisesi'nde tamamladı. Ardından Anadolu Üniversitesi'nin İşletme Fakültesi'nde işletme bölümüne kaydoldu fakat lisans eğitimini tamamlamadı.

2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Türk müziği ve müzikoloji bölümünden meun oldu. Bu esnada pek çok çocuk tiyatrosunda oyunculuk yapan Karacan, 2002 yılında Tiyatro Portakal'da Sigara Böreği başlıklı tiyatro oyununda rol alarak oyunculuk hayatına başladı. Tiyatro oyunculuğunu Beşiktaş Kültür Merkezi ve Uygur Tiyatrosu'nda devam ettirerek geliştirdi. Buradan televizyona geçen Karacan, çeşitli televizyon programlarında sunuculuk ve ardından bazı televizyon programlarının yapımcılığını üstlendi.

Karacan, meslek hayatı boyunca çeşitli televizyon dizilerinde rol aldı ve özel radyolarda sunuculuk da yaptı. Okan Karacan Çılgın Dersane film serisinde de Doktor Bilgin karakterini canlandırdı.

Okan Karacan, Onka Medya ve Berton Medya adındaki şirketin de kurucusudur.

Çalışmaları

Televizyon programları

Şakamatik, Show Tv

Taksi, Kanal D

Çocuktan Al Haberi, Kanal D

Şakarazzi, ATV

Sayısal Gece, TRT

Sabah Kuşağı, TRT

Günbe Gün, Fox Tv

Oyunbozar, Star Tv

Buzda Dans, 2007, yapımcı

Şarkı Söylemek Lazım, 2007, yapımcı

Tiyatro oyunları

Sigara Böreği, 2002, Tiyatro Portakal

Televizyon dizileri

Salacak Öyküleri, 1998, Tilt Mahmut

Hayat Bilgisi, 2003, (2005-2006 sezonları) Bestele Behçet

Bir Varmış Bir Yokmuş, TV filmi, 2005

Sevda Tepesi, 2005, Adem

Dedektif Biraderler, 2008, Turna

Sinema filmleri

Çılgın Dersane, 2006, Doktor Bilgin

Çılgın Dersane Kampta, 2007, Doktor Bilgin

Ayakta Kal, 2008, Ömer

Çılgın Dersane 3, 2013, Doktor Bilgin

Külahıma Anlat , 2021, Dondurmacı

Radyo programları