Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşıyor.

İLK 11'LER

Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Mokio, Gloukh, Godts, Weghorst.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Sallai, Osimhen.

CANLI ANLATIM:

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.