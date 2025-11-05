Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Ajax ile deplasmanda karşılaşıyor. Karşılaşma 0-0 devam ediyor.
- Galatasaray'ın Ajax maçındaki ilk 11'i Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Sallai ve Osimhen'dir.
- Ajax'ın Galatasaray maçındaki ilk 11'i Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Mokio, Gloukh, Godts ve Weghorst'tur.
- Galatasaray ile Ajax arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı TSİ 23.00'te Johan Cruijff Arena'da oynanacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşıyor.
İLK 11'LER
Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Mokio, Gloukh, Godts, Weghorst.
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Sallai, Osimhen.
CANLI ANLATIM:
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.