Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Ajax ile deplasmanda karşılaşıyor. Karşılaşma 0-0 devam ediyor.

  • Galatasaray'ın Ajax maçındaki ilk 11'i Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Sallai ve Osimhen'dir.
  • Ajax'ın Galatasaray maçındaki ilk 11'i Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Mokio, Gloukh, Godts ve Weghorst'tur.
  • Galatasaray ile Ajax arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı TSİ 23.00'te Johan Cruijff Arena'da oynanacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşıyor.

İLK 11'LER

Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Mokio, Gloukh, Godts, Weghorst.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Sallai, Osimhen.

CANLI ANLATIM:

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

AJAX’A BAŞARILAR

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme96
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımustafa:

Avrupa da oynayan türk takımını tutmayan kişi haindir.

yanıt5
yanıt2
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

savas her yerde oe

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSelcuk Arslan:

yenilgiye bir kadro çıkarmış şimdiden haberiniz olsun

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme50
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıteray avci:

sadece barıs sallaı degısıklıgı var nasıl kadro cıkaracaktı..

yanıt8
yanıt0
Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Kadro çok kötü. Resmen yenilgiye davetiye çıkarmış.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
