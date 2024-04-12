Okan Buruk neden ceza aldı? UEFA Okan Buruk'a neden ceza verdi, ne oldu?
UEFA Disiplin Komitesi, Okan Buruk'a Sparta Prag maçında sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 2 maç men cezası verdiğini açıkladı. Peki, Okan Buruk neden ceza aldı? UEFA Okan Buruk'a neden ceza verdi, ne oldu?
OKAN BURUK NEDEN CEZA ALDI?
UEFA Disiplin Komitesi, Galatasaray'a 22 Şubat'ta oynanan Sparta Prag maçı nedeniyle verilen cezaları açıkladı. Okan Buruk'a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men cezası verildi.
UEFA OKAN BURUK'A NEDEN CEZA VERDİ?
UEFA Disiplin Komitesi, Okan Buruk'a Sparta Prag maçında sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 2 maç men cezası verdiğini açıkladı.