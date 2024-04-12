Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Okan Buruk neden ceza aldı? UEFA Okan Buruk'a neden ceza verdi, ne oldu?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Disiplin Komitesi, Okan Buruk'a Sparta Prag maçında sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 2 maç men cezası verdiğini açıkladı. Peki, Okan Buruk neden ceza aldı? UEFA Okan Buruk'a neden ceza verdi, ne oldu?

OKAN BURUK NEDEN CEZA ALDI?

UEFA Disiplin Komitesi, Galatasaray'a 22 Şubat'ta oynanan Sparta Prag maçı nedeniyle verilen cezaları açıkladı. Okan Buruk'a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men cezası verildi.

UEFA OKAN BURUK'A NEDEN CEZA VERDİ?

UEFA Disiplin Komitesi, Okan Buruk'a Sparta Prag maçında sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 2 maç men cezası verdiğini açıkladı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

UEFA Hakem Kurulu Galatasaray Okan Buruk 3.Sayfa Gündem Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title