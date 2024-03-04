Öğretmen ataması ne zaman? Kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?

Yerel seçim miting programlarına ara veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kabine toplantısına başkanlık edecek. Ekonomideki son durum, iç ve dış politikadaki gelişmeler, yerel seçim ve öğretmen atamalarının masaya yatırılacağı zirveyle ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor. Peki, öğretmen ataması ne zaman? Kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te başlayacak.

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz günlerde öğretmen atamalarına yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, "2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.' açıklamasında bulunmuştu.

EN SON KAÇ BİN ATAMA YAPILDI?

Yeni öğretmen atama takvimi gündemde yoğun ilgi görmeye devam ederken, görev yerlerine atanmayı bekleyen öğretmenler konu hakkında son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Yeni atama sayısının ise ne olacağı henüz bilinmiyor.