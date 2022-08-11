Norm Ender - Sadece Öpücem sözleri! 'Sadece Öpücem' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Norm Ender'in yeni şarkısı Sadece Öpücem geçtiğimiz günlerde Yotuube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenme ve 40 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Sadece Öpücem sözleri nelerdir? Norm Ender - Sadece Öpücem şarkı sözleri nedir?
Norm Ender - Sadece Öpücem şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Norm Ender'e aittir.
NORM ENDER - SADECE ÖPÜCEM ŞARKI SÖZLERİ
Müziğim son ses kafanıza esecek (Bi duman gibi)
Stilim çok net kanınıza girecek (Bi kumar gibi)
Gecemiz yüksek nefesini kesecek (Bi günah gibi)
Güzelim yaklaş seni sadece öpücem
***
Ver ateşi yak piyasaya bak
Dört sene okul oku bide yüksek yap
Ama gelecek ne olur bilemiyosun
Tabi tas kafalardan göremiyorsun
Dedi dinlemem onları listem dışı
Ama sana bu twerk'ler istem dışı değil
İki tarafta Venüs gamzesi
Dedim nerde büyüttün ısırmaz demi (haha)
Buda global buda global
Hakkımı yiyen editöre af yok
Yeniler biliyomu acaba ne hip hop
Bütün işi karbon kağıdı ve TikTok
Kalite bu kardom üzerime hype yok
Dön evine kaybol hepinize mic yok
Kötüye bu jargon iyinize laf yok
Lan git harcamayım burda benim King Kong
***
Müziğim son ses kafanıza esecek (Bi duman gibi)
Stilim çok net kanınıza girecek (Bi kumar gibi)
Gecemiz yüksek nefesini kesecek (Bi günah gibi)
Güzelim yaklaş seni sadece öpücem
***
Hadi bunu çal yap şovunu
Hey Dj ver ayarı dinliyoruz
Ama bir operasyon var bu gece
Kim neyi kutluyo bilmiyoruz
Silikon vadisi ortam
Dev popolar ekonomi gibi sallanıyor
Tüm kekolar Pac gibi davranıyor
Derken oyuna Ender bağlanıyor
(Good Game)
Bana konum at bana konum at
Tanıyan çevreme diyo bu nası hayat
Rap ruha gıda ben chef de cuisine
Bebeler fotokopi Suriye turizm
Bak çizilen profile uymuyorum
Ön yargıyı deli gibi parçalarım
Beats 1 da bile bi tek ben çalarım
Al tam içine al tam içine tatlım
***
Müziğim son ses kafanıza esecek (Bi duman gibi)
Stilim çok net kanınıza girecek (Bi kumar gibi)
Gecemiz yüksek nefesini kesecek (Bi günah gibi)
Güzelim yaklaş seni sadece öpücem