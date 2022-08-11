Norm Ender - Sadece Öpücem sözleri! 'Sadece Öpücem' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Norm Ender'in yeni şarkısı Sadece Öpücem geçtiğimiz günlerde Yotuube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenme ve 40 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Sadece Öpücem sözleri nelerdir? Norm Ender - Sadece Öpücem şarkı sözleri nedir?

Norm Ender - Sadece Öpücem şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Norm Ender'e aittir.

NORM ENDER - SADECE ÖPÜCEM ŞARKI SÖZLERİ

Müziğim son ses kafanıza esecek (Bi duman gibi)

Stilim çok net kanınıza girecek (Bi kumar gibi)

Gecemiz yüksek nefesini kesecek (Bi günah gibi)

Güzelim yaklaş seni sadece öpücem

***

Ver ateşi yak piyasaya bak

Dört sene okul oku bide yüksek yap

Ama gelecek ne olur bilemiyosun

Tabi tas kafalardan göremiyorsun

Dedi dinlemem onları listem dışı

Ama sana bu twerk'ler istem dışı değil

İki tarafta Venüs gamzesi

Dedim nerde büyüttün ısırmaz demi (haha)

Buda global buda global

Hakkımı yiyen editöre af yok

Yeniler biliyomu acaba ne hip hop

Bütün işi karbon kağıdı ve TikTok

Kalite bu kardom üzerime hype yok

Dön evine kaybol hepinize mic yok

Kötüye bu jargon iyinize laf yok

Lan git harcamayım burda benim King Kong

***

Müziğim son ses kafanıza esecek (Bi duman gibi)

Stilim çok net kanınıza girecek (Bi kumar gibi)

Gecemiz yüksek nefesini kesecek (Bi günah gibi)

Güzelim yaklaş seni sadece öpücem

***

Hadi bunu çal yap şovunu

Hey Dj ver ayarı dinliyoruz

Ama bir operasyon var bu gece

Kim neyi kutluyo bilmiyoruz

Silikon vadisi ortam

Dev popolar ekonomi gibi sallanıyor

Tüm kekolar Pac gibi davranıyor

Derken oyuna Ender bağlanıyor

(Good Game)

Bana konum at bana konum at

Tanıyan çevreme diyo bu nası hayat

Rap ruha gıda ben chef de cuisine

Bebeler fotokopi Suriye turizm

Bak çizilen profile uymuyorum

Ön yargıyı deli gibi parçalarım

Beats 1 da bile bi tek ben çalarım

Al tam içine al tam içine tatlım

***

Müziğim son ses kafanıza esecek (Bi duman gibi)

Stilim çok net kanınıza girecek (Bi kumar gibi)

Gecemiz yüksek nefesini kesecek (Bi günah gibi)

Güzelim yaklaş seni sadece öpücem