Nicoisse Salatası tarifi! Masterchef Nicoisse (Niçoise) Salatası nedir, nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? Nicoisse Salatası hangi ülkeye ait?

Masterchef 8 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Nicoisse Salatası yapmasını istendi. Peki Masterchef Nicoisse Salatası nasıl yapılır? Nicoisse Salatası için gerekli malzemeler nelerdir? Nicoisse Salatası tarifi! Nicoisse Salatası nasıl yapılır? Nicoisse Salatası tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Nicoisse Salatası tarifi oldu. Peki en güzel Nicoisse Salatası tarifi nasıldır? Nicoisse Salatası nasıl yapılır? Nicoisse Salatası için gerekli malzemeler nelerdir? Nicoisse Salatası tarifi! Nicoisse Salatası nedir, ne demek? Masterchef Nicoisse Salatası nasıl yapılır? Nicoisse Salatası hangi ülkenin yemeğidir? Nicoisse Salatası hangi ülkeye ve yöreye aittir? Nicoisse Salatası hangi ülkenin yemeği? Nicoisse Salatası ne demektir? İşte detaylar...

NİCOİSSE SALATASI NEDİR, NE DEMEK? NİCOİSSE SALATASI HANGİ ÜLKEYE AİTTİR?

Niçoise Salatası, Fransız mutfağına ait ünlü bir salatadır ve temel olarak taze sebzeler, ton balığı, haşlanmış yumurta ve siyah zeytin gibi malzemelerle hazırlanır.

NİCOİSSE SALATASI İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

4 su bardağı yeşil fasulye (haşlanmış ve kesilmiş)

4 adet orta boy patates (haşlanmış ve dilimlenmiş)

4 adet yumurta (haşlanmış ve dilimlenmiş)

1 su bardağı kiraz domates veya cherry domates (yarım veya bütün olarak)

1 su bardağı siyah zeytin (çekirdekleri çıkarılmış)

2 su bardağı ton balığı (konserve, sudan süzülmüş)

1 kırmızı soğan (ince dilimlenmiş)

Taze taze nane yaprakları veya taze fesleğen yaprakları (isteğe bağlı, garnitür için)

Vinaigrette Sos İçin:

1/4 su bardağı sızma zeytinyağı

2 yemek kaşığı beyaz şarap sirkesi veya elma sirkesi

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Tuz ve karabiber

NİCOİSSE SALATASI NASIL YAPILIR?

Haşlanmış fasulyeleri, patatesleri ve yumurtaları soğuk suyla durulayarak soğutun ve dilimleyin.

Büyük bir salata kabına yeşil fasulyeleri, patates dilimlerini, haşlanmış yumurtaları, kiraz domatesleri, siyah zeytinleri ve dilimlenmiş soğanı yerleştirin.

Üzerine ton balığı parçalarını ekleyin.

Vinaigrette sosu hazırlamak için, zeytinyağı, beyaz şarap sirkesi, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberi bir kapta iyice karıştırın.

Salatanın üzerine dökün ve hafifçe karıştırarak tüm malzemelerin sosla kaplanmasını sağlayın.

İsteğe bağlı olarak taze nane yaprakları veya taze fesleğen yapraklarıyla süsleyin.

Niçoise Salatasını servis tabaklarına paylaştırın ve servis yapın.

Bu lezzetli Niçoise Salatasını tek başına veya yanında taze ekmekle tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!