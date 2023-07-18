Nevzine tarifi! Masterchef Nevzine nasıl yapılır? Nevzine tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Nevzine tatlısı hangi yöreye ait? Nevzine nedir?

Masterchef 18 Temmuz dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Nevzine tatlısının yapmasını istendi. Peki Masterchef Nevzine tatlısı nasıl yapılır? Nevzine tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Nevzine tatlı tarifi! Nevzine nasıl yapılır? Nevzine tatlı tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel tatlılaryapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Nevzine tarifi oldu. Peki en güzel Nevzine tatlı tarifi nasıldır? Nevzine tatlısı nasıl yapılır? Nevzine için gerekli malzemeler nelerdir? Nevzinetarifi! Nevzine nedir, ne demek? Masterchef Nevzine nasıl yapılır? Nevzine hangi bölgenin, hangi yörenin tatlısı? Nevzine tatlısı hangi ülkeye ve yöreye aittir? Nevzine tatlısı hangi bölge? İşte detaylar...

NEVZİNE NEDİR, NE DEMEK? NEVZİNE TATLISI HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Nevzine, şerbetli tatlılardandır. Un ve kabartma tozu ile elde edilen hamura, ana malzeme olarak tahin, yoğurt ve ceviz ilave edilir. Elde edilen harç koyu bir kıvam elde edilene kadar yoğrulur. Hamur, yağlı bir kalıba alınır ve üzeri kızarıncaya kadar pişirilir. Pişirme işleminden sonra su, şeker, üzüm pekmezi ve limon suyu ile hazırlanan şerbet ilave edilir. Dilimlenerek soğuk olarak servis yapılır. Kayseri yöresi tatlılarındandır. Şerbetinde şeker ve üzüm pekmezinin birlikte kullanılması, bu tatlıyı diğer şuruplu tatlılardan ayıran en önemli özelliklerinden biridir.

NEVZİNE İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

250 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı irmik

1 çay bardağı toz şeker

1 paket vanilin (veya 1 tatlı kaşığı vanilya özütü)

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı mahlep

1 tatlı kaşığı tarçın

4-4.5 su bardağı un

İç harcı için:

2 su bardağı dövülmüş ceviz içi

1 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı süt

Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)

NEVZİNE NASIL YAPILIR?

Geniş bir karıştırma kabında tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, irmik ve toz şekeri bir araya getirin. Güzelce karıştırın.

Vanilin, kabartma tozu, mahlep ve tarçını ekleyin. İyice karıştırın.

Yavaş yavaş un ekleyerek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar un ekleyin.

Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle açın. Ortasına iç harçtan koyun ve hamuru kapatıp yuvarlayarak şekil verin. Bu işlemi tüm hamur ve iç harç bitene kadar tekrarlayın.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve üzerine hazırladığınız hamur toplarını yerleştirin. Aralıklı olarak dizmeye özen gösterin.

Yumurta sarısını süt ile çırpın ve hamurların üzerine sürün. İsteğe bağlı olarak susam veya çörek otu serpebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Fırından çıkan tatlıları oda sıcaklığında biraz soğumaya bırakın. Ardından servis yapabilirsiniz.

Nevzine tatlısı, Türk kahvesi veya çay eşliğinde servis edilebilir. Afiyet olsun!