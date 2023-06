Nene Hatun'un ismi artık camide yaşayacak

ERZURUM - Erzurum'da 93 Harbi'nde Rus işgaline karşı halk direnişinin simgesi haline gelen Nene Hatun adına yapılacak caminin temeli törenle atıldı.

Yakutiye ilçesi Şükrü Paşa semtine yapılacak olan Nene Hatun Camii ve Külliyesi'nin temeli atıldı. Temel atma töreninde konuşan Nene Hatun Camii ve Külliyesi Yaptırma Yaşatma Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Remiz Ertek, cami ve külliyenin 3 bin 444 metrekarelik alana yapılacağını ifade ederek, "Cami ve külliyemizde 700 metrekarelik iki adet Kur'an kursu var. 690 metrekare cami ibadet alanı ve 180 metrekare mahfil, bin 400 kişinin aynı anda namaz kılmasına imkan verecek. Caminin altında 411 metrekarelik çok amaçlı bir salon hem taziye evi hem sohbet imkanı sunacak. Camimizde çocuklar için de aktivite alanı bulunuyor. Aşevi ve yemekhane, bayanlar için etkinlik alanı, bay-bayan WC ve şadırvan, kütüphane çay ocağı da düşünüldü. Şu ana kadar yardım ve desteklerini esirgemeyen hayırseverlere de teşekkür ediyoruz" dedi.

"Camiler bizim birliğimizin sembolleri"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, "Camiler ebedi ve ezeli kardeşliğimizin, birlik ve beraberliğimizin vücut bulmuş halidir. İslam'ın tevhit çağrısının, tüm insanlığa verdiği barış mesajlarının yankılandığı mübarek mekanlardır. Camilerimiz yükseldikleri beldelere kattıkları mana sebebiyle büyük ve ihtişamlı olarak inşa edilmiştir. Nerede bir kubbe, bir minare varsa, nerede ezanlarımız gökyüzüne karışıyorsa hiç şüphesiz orası bir Müslüman yurdudur. Bizler de özellikle gençlerimize ve çocuklarımıza dinimizi daha güzel anlatmak, yaşatmak için inşa edilen camilere her anlamda destek oluyoruz" şeklinde konuştu.

Erzurum İl Müftüsü Rüstem Can ve Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar da törende birer konuşma yaparak, caminin bir an önce tamamlanıp ibadete açılması için her türlü desteği vereceklerini ifade ettiler. Konuşmaların ardından katılımcılar kurdele kesimine geçtiler. Törene Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, Erzurum İl Müftüsü Rüstem Can, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, diğer davetliler ve mahalle sakinleri iştirak etti.