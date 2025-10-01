Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve katılımcı bankaların iş birliğiyle hayata geçirilen Nefes Kredisi uygulamasında yeni dönem 2 Ekim 2025 itibarıyla başladı. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen kredi paketi, uygun faiz oranları ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor. Peki, Nefes Kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2025 Nefes Kredisi ne kadar, başvuru şartları neler, kimlere verilir? Nefes kredisini hangi bankalar veriyor? 2025 Nefes kredisine dair tüm detaylar haberimizde...

NEFES KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, 2 Ekim 2025 tarihi itibarıyla Nefes Kredisi başvuruları resmen başladı. Yeni dönemle birlikte TOBB'a bağlı oda ve borsa üyesi tüm KOBİ'ler, anlaşmalı bankalar aracılığıyla kredi için başvuruda bulunabilecek.

NEFES KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredinin başvuruları 2 Ekim itibarıyla alınmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde de süreç devam edecek. KOBİ'ler, gerekli belgeleri hazırlayarak şubelere gidip kredi talebinde bulunabilecek. Başvuru tarihleri için TOBB ve ilgili bankaların resmi duyurularının takip edilmesi öneriliyor.

NEFES KREDİSİ NE KADAR 2025?

Yeni dönemde işletmelere azami 1,5 milyon lira kredi imkânı sağlanacak. Kredinin koşulları ise şu şekilde:

İlk 6 ay anapara ödemesiz dönem

Azami 36 ay vade

24 aya kadar vadelerde %33 faiz oranı

24 ay üzerinde vadelerde %32 faiz oranı

Toplam kredi hacmi 25 milyar lira

Geçtiğimiz temmuz ayında uygulanan benzer destekle, 23 bin 515 firmaya toplam 30 milyar lira kredi desteği sağlanmıştı.

NEFES KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Nefes Kredisi'nden faydalanmak isteyen işletmeler için belirlenen başlıca şartlar şunlardır:

Başvuru yapan işletmenin TOBB'a bağlı oda veya borsa üyesi olması

Kredi talebinin anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılması

İlgili oda-borsa üyeliğinin aktif durumda bulunması

KGF teminat desteği kapsamında gerekli belgelerin tamamlanması

Başvuru sürecinde firmaların finansal tabloları ve üye oldukları odadan alınacak faaliyet belgeleri bankalar tarafından talep edilebilecek.

NEFES KREDİSİ KİMLERE VERİLİR?

Kredi desteği yalnızca KOBİ statüsündeki işletmelere yöneliktir. Yani cirosu ve çalışan sayısı belirli sınırların altında olan küçük ve orta ölçekli firmalar bu destekten yararlanabilecek. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun açıklamalarına göre, kredi programı özellikle nakit akışında sıkıntı yaşayan işletmelere 'nefes' olmayı hedefliyor.

NEFES KREDİSİ HANGİ BANKALAR VERİYOR?

KOBİ'ler, Nefes Kredisi başvurularını aşağıdaki bankalara yapabilecek:

Halkbank

Vakıfbank

Ziraat Bankası

Ziraat Katılım

Denizbank

Garanti BBVA

Akbank

Başvuru sürecinde her banka kendi prosedürlerini uygulayacak. Bu nedenle işletmelerin bankaların resmi internet siteleri ve şubelerinden ayrıntılı bilgi alması öneriliyor.