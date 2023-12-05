2016 yılında yazdığı bir yazı nedeniyle Cumhuriyet Savcısı Orhan Kapıcı'nın şikayeti sonucu yargılanan Nazlı Ilıcak, İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada iftira suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Peki, Nazlı Ilıcak neden cezaevinde, neden hapiste? Nazlı Ilıcak kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

Nazlı Ilıcak neden cezaevinde, neden hapiste? Nazlı Ilıcak kimdir, kaç yaşında, nereli?

2016 yılında yazdığı bir yazı nedeniyle Cumhuriyet Savcısı Orhan Kapıcı'nın şikayeti sonucu yargılanan Nazlı Ilıcak, İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada "iftira" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ilıcak, cezanın istinafta onanmasının ardından bugün cezaevine girdi. Peki, Nazlı Ilıcak neden cezaevinde, neden hapiste? Nazlı Ilıcak kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

NAZLI ILICAK NEDEN CEZAEVİNDE, NEDEN HAPİSTE?

Nazlı Ilıcak, 2016 yılında yazdığı bir yazı nedeniyle Cumhuriyet Savcısı Orhan Kapıcı'nın şikayeti üzerine yargılandı. İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada "iftira" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ilıcak'ın cezası istinafta onaylandıktan sonra, bugün cezaevine giriş yaptı.

Ilıcak, cezanın onaylanmasının ardından avukatı Kemal Ertuğ Derin ile birlikte Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gitmek üzere yola çıktı. Ancak, Ilıcak'ın daha önce "casusluk" suçundan aldığı ceza sebebiyle denetimli serbestlik hakkı bulunduğu için açık cezaevinde kalmasına izin verilmedi. Bu nedenle Ilıcak, Sakarya 1 No'lu Cezaevi'ne teslim oldu.

NAZLI ILICAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Nazlı Ilıcak, Türk gazeteci, yazar ve siyasetçidir. Ancak, benim bilgi tabanım Ocak 2022 tarihine kadar olduğu için en güncel bilgileri içermeyebilir. İşte en son bildiğim bilgilere dayanarak Nazlı Ilıcak hakkında genel bilgiler:

Nazlı Ilıcak, 20 Ocak 1944 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi. Gazeteciliğe başlamadan önce öğretmenlik yaptı. Gazetecilik kariyerine 1970'lerin başında başladı ve birçok önemli gazete ve dergide çalıştı.

Ilıcak, Milliyet, Güneş, Sabah gibi büyük Türk gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Aynı zamanda Türkiye'de önemli televizyon kanallarında politika üzerine programlar hazırlayıp sundu. Aktif bir gazeteci ve yazar olarak, Türkiye'nin siyasi gelişmeleri ve olayları hakkında yazılar kaleme aldı.

Ancak, Nazlı Ilıcak, 2016 yılında FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı ve ardından casusluk suçlamasıyla yargılandı. 2020 yılında yapılan bir duruşmada "casusluk" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı yıl içinde Türkiye'de etkili olan af kanunu kapsamında tahliye edildi.