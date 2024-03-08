Mutad İdikurt kimdir? Gelecek Partisi İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Mutad İdikurt kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Mutad İdikurt kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mutad İdikurt kimdir? Gelecek Partisi İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Mutad İdikurt nereli? Detaylar haberimizdedir…

MUTAD İDİKURT KİMDİR?

Avukat Mutad İdikurt, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.