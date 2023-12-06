İstanbul'da bir hastanede kanser tedavisi gören Dr. Mustafa Çalık, hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Mustafa Çalık kimdir, neden öldü?

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü bilinen tarihçi, yazar ve siyaset bilimci Dr. Mustafa Çalık, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçmişte birçok siyasetçiyle çalışan Çalık, Turgut Özal'ın da danışmanıydı. Mustafa Çalık kimdir, neden öldü?

MUSTAFA ÇALIK KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Gümüşhane'nin Çalık köyünde 1956 yılında doğan Mustafa Çalık birçok siyasi isimle çalıştı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1980'de Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) çalışmaya başladı.

1984'de uzman olan Çalık, Türkiye Cumhuriyeti'nin sekizinci cumhurbaşkanı ve Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı Turgut Özal'a danışmanlık yaptı. Çalık, ayrıca Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucusu ve ilk genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu döneminde de genel başkan yardımcısıydı.

Çalık, 2018'de Facebook hesabında paylaştığı bir yazıda mide kanseri olduğunu ve sevenlerinden dua beklediğini söyledi.

Bakan Koca, "Uzun zamandır tedavi altında olan yazar ve siyaset bilimci, inandığı değerleri yüksek sesle savunması ile hatırlayacağımız Mustafa Çalık'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.