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MUHTARLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN 2024? Muhtarlık seçimleri hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak?

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2024 yerel seçimleri hakkındaki detayları merak etmekte olan seçmenler başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. Peki, Muhtarlık seçimleri ne zaman 2024?Muhtarlık seçimleri hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak?

Muhtarlık seçimleri ne zaman 2024? Sorusu, seçmenler başta olmak üzere birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor ve bu nedenle araştırmalar devam ediyor. 5 yılda bir gerçekleştirilen yerel seçimler nedeniyle zaman zaman gündemde yer alıyor. Seçimler yüz binlerce vatandaş tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Peki, Muhtarlık seçimleri ne zaman 2024? Muhtarlık seçimleri hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak?

MUHTARLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN 2024?

Beş yılda bir düzenlenen yerel seçimler en son 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kurallarına göre, bir sonraki yerel seçimler 31 Mart 2024 tarihinde yapılacaktır. Buna göre Muhtarlık seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde yapılacaktır. Yerel seçimlerde belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirleniyor.

MUHTARLIK SEÇİMLERİ HANGİ TARİHTE?

Beş yılda bir düzenlenen yerel seçimler en son 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kurallarına göre, bir sonraki yerel seçimler 31 Mart 2024 tarihinde yapılacaktır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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