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Muhammet Kökten kimdir? MHP Muğla Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten kaç yaşında, nereli?

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MHP Muğla Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Muhammet Kökten kimdir? MHP Muğla Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten kaç yaşında, nereli?

Muhammet Kökten kimdir? MHP Muğla Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Muğla Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Muhammet Kökten kimdir? MHP Muğla Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten nereli? Detaylar haberimizdedir…

MUHAMMET KÖKTEN KİMDİR?

Muhammet Kökten, turizm sektöründe tanınmış bir isimdir ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde faaliyet göstermektedir. AK Parti'den Fethiye Belediye Başkanı aday adayı olan Kökten, aynı zamanda MHP'nin de Fethiye adayı olarak belirlenmiştir. Uzun yıllar AK Parti çatısı altında siyaset yapmış olan Muhammet Kökten, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçimlere katılmıştır.

Muhammet Kökten, önceki dönemlerde Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Aday adaylığı sürecinde bu görevinden istifa etmiştir. Halen Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanlığı görevini sürdüren Kökten, aynı zamanda AK Parti Fethiye Belediye Meclis Üyesi olarak görev almıştır. Turizm sektöründe faaliyet gösteren Kökten, Fethiye Ölüdeniz bölgesinde bir otel işletmektedir.

Muhammet Kökten, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Muğla Fethiye Belediye Başkan Adayıdır.

Muhammet Kökten kimdir? MHP Muğla Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten kaç yaşında, nereli?

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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