Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. ÖSYM nin sınav takviminin geri çekilmesi ile MSÜ sınav ve başvurularının ne zaman alınacağı adaylar tarafından merak ediliyordu. ÖSYM'nin internet sitesi ile sosyal medya hesaplarında yayımlanan bilgilere göre 2023 yılı sınav takvimi açıklandı Peki, MSÜ 2023 sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ sınavı başvuruları başladı mı? ÖSYM 2023 yılında hangi sınavları yapacak? İşte detaylar...

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MSÜ sınavı ile ilgilibinlerce adayın beklediği açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. ÖSYM'nin internet sitesi ile sosyal medya hesaplarında yayımlanan bilgilere göre 2023 yılı sınav takvimi açıklandı. Böylece MSÜ sınavının tarihide belli oldu. Peki, MSÜ 2023 sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ sınavı başvuruları ne zaman yapılacak? ÖSYM 2023 yılında hangi sınavları yapacak? Detaylar haberimizde...

2023 MSÜ SINAVI NE ZAMANYAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 yılı sınav takvimine göreMilli Savunma Üniversitesi sınavı 19 Mart Pazar günü saat 10.00 da yapılacak.

MSÜ SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru tarihleri 13 Ocak - 7 Şubat tarihlerinde www.osym.aıs.gov.tr adresinden online yapılacak.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

2023-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca Başkanlığımızca uygulanacak olan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2023-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için 2023-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2023-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

ÖSYM2023 SINAV TAKVMİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 yılı sınav takvimine göre ÖSYM nin yapacağı sınavlar ve tarihleri şu şekilde: