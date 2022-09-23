Rusya Merkez Bankası tarafından kurulan ödeme sistemi olan Mir ödeme sistemi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Mir ödeme sistemi nedir? Mir ödeme sistemi ne? Mir kart Türkiye'de geçerli mi? Mir kart hangi ülkelerde geçerli?

Mir ödeme sistemi nedir? merak edilen konular arasında gündemde yer alıyor. Vatandaşlar Rusya Merkez Bankası tarafından kurulan ödeme sistemi olan Mir ödeme sistemini araştırıyor. Mir ödeme sistemi nedir? Mir ödeme sistemi ne? Mir kart Türkiye'de geçerli mi? Mir kart hangi ülkelerde geçerli?

MİR ÖDEME SİSTEMİ NEDİR?

Mir, Rusya Merkez Bankası tarafından 1 Mayıs 2017'de kabul edilen yasa ile kurulan bir ulusal ödeme sistemidir. Şu anda çoğunlukla Aeroflot ve Rus Demiryolları gibi Rusya merkezli şirketler tarafından kabul edilmektedir, ancak Rus iştirakleri olan yabancı şirketler arasında yavaş yavaş kabul görmektedir. Sistem, Rusya Ulusal Kart Ödeme Sistemi tarafından işletilmektedir ve Rusya Merkez Bankası'nın yüzde yüz iştirakidir. Sistem, 2016 yılında, birkaç Rus bankasının ABD merkezli Visa ve MasterCard tarafından onlara uygulanan yaptırımlar nedeniyle hizmetleri reddedilmesinin ardından potansiyel elektronik ödeme bloklarının üstesinden gelmenin bir yolu olarak tasarlandı. Mir sisteminde çalışan ilk kartlar Aralık 2015'te piyasaya sürüldü. Rusya'nın önde gelen bankası Sberbank tarafından da Ekim 2016'da kullanılmaya başlandı. 2016 yılı sonunda 64 banka tarafından 1.76 milyon Mir kartı çıkarıldı ve Kasım 2019'a kadar bu sayı 69.8 milyona yükseldi. Mir esas olarak Rus hükümeti tarafından desteklenir ve tüm vergi ve emeklilik ödemelerinin 1 Mayıs 2017'de yürürlüğe giren mevzuatla Ocak 2018'e kadar sistem üzerinden uygulanmaya başlanmasını zorunlu tuttu. Bankalar, daha yerleşik ödeme sistemlerine ait kartlara kıyasla maliyetlerinin daha yüksek olabileceğinden korktukları için Mir kartları kullanmak konusunda isteksizdi. Sistem ayrıca Güney Osetya'da Türkiye'de 2019'da piyasaya sürülürken, Venezuela Mir'i 2019'da tanıtmayı planlıyor.