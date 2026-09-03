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Emekli zammında kritik enflasyon verisi

Emekli zammında kritik enflasyon verisi
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TÜİK verilerine göre Ağustos enflasyonu aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 31,51 oldu. SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri Temmuz-Ağustos dönemi için yüzde 3,66 zam hak etti.

Milyonlarca emekli, alacakları zam için enflasyon rakamlarını takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 31,51 oldu.

Aylık enflasyon verisi emeklilerin zamları için etkili oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 defa zam alırken, Ocak-Haziran ile Temmuz-Aralık dönemi enflasyon rakamları emeklileri yakından ilgilendiriyor.

SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri Temmuz ve Ağustos ayı özelinde, henüz maaşlarına yansımasa da yüzde 3,66 oranında zammı hak etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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