MİLLİ MAÇ TV8 CANLI İZLE! Türkiye-Galler maçı şifresiz mi, nereden izlenir?
TV8 canlı izle! UEFA Uluslar Ligi Türkiye Brezilya maçı canlı izleme linki ve milli maç nereden, hangi kanaldan izlenir merak ediliyor. A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler ile karşılaşacak. Şu ana kadar oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Ay Yıldızlılar, 10 puanla grubun lideri konumunda. Peki, Türkiye-Galler saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye-Galler maçı canlı izleme linki!
Türkiye-Galler milli maçı canlı izleme linki! Türkiye ile Galler karşı karşıya geliyor. Türkiye-Galler maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Grup liderliğini elde etmek için büyük önem taşıyan bu maçı izlemek isteyen futbolseverler ise "Türkiye Galler maçı canlı izlemek" için şifresiz yayın arayışına giriyor. TV8 canlı izleme linki sporseverler tarafından araştırılıyor. Türkiye-Galler maçı şifresiz mi? Türkiye-Galler maçı canlı izle!
TÜRKİYE-GALLER MİLLİ MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ
TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
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TV8 CANLI YAYIN BİLGİLERİ NEDİR?
TV8'i HD kalitede canlı izlemek için frekans bilgileri
UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/
DIGITURK: Kanal 28
D-SMART: Kanal 28
KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34
TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL
TİVİBU: 29. Kanal
A Millî Takımımızın, Galler karşısında sahaya çıkacak 11'i belli oldu. #BizimÇocuklar???? #TURWAL #UNL— Türkiye #BizimÇocuklar ???? (@MilliTakimlar) November 16, 2024
11'imiz: Mert Günok, Merih Demiral, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Mert Müldür. pic.twitter.com/V1RLHrqCS1