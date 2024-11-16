MİLLİ MAÇ TV8 CANLI İZLE! Türkiye-Galler maçı şifresiz mi, nereden izlenir?

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TÜRKİYE-GALLER MİLLİ MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

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TV8 CANLI YAYIN BİLGİLERİ NEDİR?

TV8'i HD kalitede canlı izlemek için frekans bilgileri

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/

DIGITURK: Kanal 28

D-SMART: Kanal 28

KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34

TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL

TİVİBU: 29. Kanal

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