MİLLİ MAÇ TRT 1 CANLI İZLE! Türkiye-Çin maçı canlı izleme linki! Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar Çeyrek Final Türkiye-Çin maçı şifresiz mi?

Türkiye-Çin voleybol maçı canlı izleme linki! Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar Çeyrek Final'de Türkiye ile Çin karşı karşıya geliyor. Türkiye-Çin voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. TRT 1 canlı izleme linki sporseverler tarafından araştırılıyor. Türkiye-Çin maçı şifresiz mi? Türkiye-Çin maçı canlı izle!

TÜRKİYE-ÇİN ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Çin-Türkiye Maçı, 06 Ağustos Salı günü saat 10:00'da başlayacak.

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TÜRKİYE İLE ÇİN ÇEYREK FİNAL'DE MÜCADELE EDECEK

Olimpiyat Oyunları'nda üst üste ikinci kez çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları, 6 Ağustos Salı günü saat 10.00'da A Grubu'nu ilk sırada tamamlayan Çin ile karşılaşacak.

Diğer çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

14:00 Brezilya-Dominik Cumhuriyeti

18:00 ABD-Polonya

22:00 İtalya-Sırbistan

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