MİLLİ MAÇ TRT 1 CANLI İZLE! Türkiye-Çin maçı canlı izleme linki! Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar Çeyrek Final Türkiye-Çin maçı şifresiz mi?
TRT 1 canlı izle! Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar Çeyrek Final'de Türkiye ile Çin voleybol maçı canlı izleme linki ve milli maç nereden, hangi kanaldan izlenir merak ediliyor. Peki, Türkiye-Çin saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye-Çin maçı canlı izleme linki!
Türkiye-Çin voleybol maçı canlı izleme linki! Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar Çeyrek Final'de Türkiye ile Çin karşı karşıya geliyor. Türkiye-Çin voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. TRT 1 canlı izleme linki sporseverler tarafından araştırılıyor. Türkiye-Çin maçı şifresiz mi? Türkiye-Çin maçı canlı izle!
TÜRKİYE-ÇİN ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Çin-Türkiye Maçı, 06 Ağustos Salı günü saat 10:00'da başlayacak.
TÜRKİYE İLE ÇİN ÇEYREK FİNAL'DE MÜCADELE EDECEK
Olimpiyat Oyunları'nda üst üste ikinci kez çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları, 6 Ağustos Salı günü saat 10.00'da A Grubu'nu ilk sırada tamamlayan Çin ile karşılaşacak.
Diğer çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
- 14:00 Brezilya-Dominik Cumhuriyeti
- 18:00 ABD-Polonya
- 22:00 İtalya-Sırbistan
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Zafer, zafer benimdir diyebilenindir! ????— Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) August 6, 2024
Filenin Sultanları, tarihi zaferlerine birini daha eklemek için çeyrek final maçına çıkıyor !????
???? Türkiye ?? Çin ????
??10.00
?? TRT 1
Haydi Filenin Sultanları, 85 milyonun kalbi sizlerle! ???? pic.twitter.com/D3RZ8hMYa2