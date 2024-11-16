MİLLİ MAÇ CANLI İZLE! TV8 Türkiye-Galler maçı şifresiz mi, nereden izlenir?

Türkiye- Galler milli maçı canlı izleme linki! Türkiye ile Galler karşı karşıya geliyor. Türkiye-Galler maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Grup liderliğini elde etmek için büyük önem taşıyan bu maçı izlemek isteyen futbolseverler ise "Türkiye Galler maçı canlı izlemek" için şifresiz yayın arayışına giriyor. TV8 canlı izleme linki sporseverler tarafından araştırılıyor. Türkiye-Galler maçı şifresiz mi? Türkiye-Galler maçı canlı izle!

TÜRKİYE-GALLER MAÇI İLK 11'İ AÇIKLANDI

Türkiye: Mert Günok, Merih Demiral, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Mert Müldür.

Galler: Darlow, Williams, Davies, Rodon, Wilson, Johnson, Roberts, James, Harris, Thomas, Sheehan.

TÜRKİYE-GALLER MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ NEDİR?

TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TV8 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TV8'i HD kalitede canlı izlemek için frekans bilgileri

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/

DIGITURK: Kanal 28

D-SMART: Kanal 28

KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34

TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL

TİVİBU: 29. Kanal

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TÜRKİYE-GALLER MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye ile Galler arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, TV8, CBC Sport, Exxen kanallarından canlı maç izlenebilecek. CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TÜRKİYE-GALLER MAÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye ile Galler arasında oynanacak kritik milli maç, 16 Kasım Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek. Karşılaşma, saat 20:00'de başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, Kayseri'de büyük mücadeleyi gerçekleştirecek.

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