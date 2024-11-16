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MİLLİ MAÇ CANLI İZLE! TV8 Türkiye-Galler maçı şifresiz mi, nereden izlenir?

MİLLİ MAÇ CANLI İZLE! TV8 Türkiye-Galler maçı şifresiz mi, nereden izlenir?
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TV8 canlı izle! UEFA Uluslar Ligi Türkiye Brezilya maçı canlı izleme linki ve milli maç nereden, hangi kanaldan izlenir merak ediliyor. A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler ile karşılaşacak. Şu ana kadar oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Ay Yıldızlılar, 10 puanla grubun lideri konumunda. Peki, Türkiye-Galler saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye-Galler maçı canlı izleme linki!

Türkiye- Galler milli maçı canlı izleme linki! Türkiye ile Galler karşı karşıya geliyor. Türkiye-Galler maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Grup liderliğini elde etmek için büyük önem taşıyan bu maçı izlemek isteyen futbolseverler ise "Türkiye Galler maçı canlı izlemek" için şifresiz yayın arayışına giriyor. TV8 canlı izleme linki sporseverler tarafından araştırılıyor. Türkiye-Galler maçı şifresiz mi? Türkiye-Galler maçı canlı izle!

TÜRKİYE-GALLER MAÇI İLK 11'İ AÇIKLANDI

Türkiye: Mert Günok, Merih Demiral, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Mert Müldür.

Galler: Darlow, Williams, Davies, Rodon, Wilson, Johnson, Roberts, James, Harris, Thomas, Sheehan.

MİLLİ MAÇ CANLI İZLE! TV8 Türkiye-Galler maçı şifresiz mi, nereden izlenir?

TÜRKİYE-GALLER MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ NEDİR?

TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MİLLİ MAÇ CANLI İZLE! TV8 Türkiye-Galler maçı şifresiz mi, nereden izlenir?

TV8 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TV8'i HD kalitede canlı izlemek için frekans bilgileri

  • UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/
  • DIGITURK: Kanal 28
  • D-SMART: Kanal 28
  • KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34
  • TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL
  • TİVİBU: 29. Kanal

MİLLİ MAÇ CANLI İZLE! TV8 Türkiye-Galler maçı şifresiz mi, nereden izlenir?

TÜRKİYE-GALLER MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRKİYE-GALLER MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye ile Galler arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, TV8, CBC Sport, Exxen kanallarından canlı maç izlenebilecek. CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

MİLLİ MAÇ CANLI İZLE! TV8 Türkiye-Galler maçı şifresiz mi, nereden izlenir?

TÜRKİYE-GALLER MAÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye ile Galler arasında oynanacak kritik milli maç, 16 Kasım Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek. Karşılaşma, saat 20:00'de başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, Kayseri'de büyük mücadeleyi gerçekleştirecek.

TV8 CANLI İZLE! ( LİNK)

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