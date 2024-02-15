Milli Eğitim yaz tatilini kısaltacak mı? Yaz tatili kaç gün oldu? Okullar uzatıldı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim ve tatil süresiyle ilgili yeni bir hazırlık içine girdi. Bakanlık çalışmasında 180 gün olan eğitim ve öğretim süresinin 200 güne çıkarılması hedefleniyor. Kararın uygulamaya alınmasıyla da ara tatiller aynı şekilde devam edecekken yaz tatilinde kısalmaya gidilecek. Peki, Milli Eğitim yaz tatilini kısaltacak mı? Yaz tatili kaç gün oldu? Okullar uzatıldı mı?

MİLLİ EĞİTİM YAZ TATİLİNİ KISALTACAK MI?

Türkiye'de eğitim ve öğretim (iki ayrı dönemde) 90'ar gün olmak üzere toplam 180 gün şeklinde uygulanıyor. Eğitim süresi hesaplanırken resmi tatiller, milli ve dini bayramlar ile hafta sonu tatilleri çıkarılıyor. Haberlere göre hava durumları sebebiyle zaman zaman kısalan 180 günlük eğitim süresinin 200 güne çıkarılması düşünülüyor. Bu nedenle, Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir uygulamayı yürürlüğe koyacak. Bu uygulamada ara tatillerin devam edeceği fakat yaz tatillerinin de kısalacağı söyleniyor.

YAZ TATİLİ KAÇ GÜN OLDU? OKULLAR UZATILDI MI?

Gelişmiş ülkelerde 200 günün üzerinde olan eğitim süresinin Türkiye'de uzatılması, 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak olan 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nda yürürlüğe konacak. Türkiye'de yaz tatili süresi, ara tatili uygulamasının başladığı 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren 13 haftadan 11 haftaya inmişti.