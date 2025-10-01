MİLLİ ARA TARİHLERİ: 2025 Süper Lig'de milli ara ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Milli ara kaç gün sürüyor?

Süper Lig'e, Milli maç takvimi nedeniyle kısa bir ara veriliyor. A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Gürcistan ve İspanya ile kritik karşılaşmalara çıkacak. Ligde 4. haftanın tamamlanmasının ardından maçlar bir süreliğine duracak. Futbolseverler ise bu arada oynanacak milli maçların tarihlerini ve detaylarını merakla araştırmaya başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 3. ve 4. maçları kapsamında A Milli Futbol Takımımız, sahaya Bulgaristan ve Gürcistan karşısında çıkacak. Milli maç arası ise, 5 Ekim Pazar günü oynanacak Süper Lig karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından başlayacak. 8. haftayla birlikte lige kısa bir süreliğine ara verilirken, gözler Milli Takım'ın kritik elemelerde sergileyeceği performansa çevrilecek.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli ara, 5 Ekim Pazar günü oynanacak maçların ardından, 8. haftanın tamamlanmasıyla başlayacak. Trendyol Süper Lig'de heyecan, 18 Ekim'de oynanacak 9. hafta açılış maçı olan Konyaspor - Kocaelispor karşılaşmasıyla kaldığı yerden devam edecek. Bu süreçte futbolseverler, milli takımımızın Dünya Kupası yolculuğundaki performansına odaklanacak.

MİLLİ MAÇ TARİHLERİ

11 Ekim 2025: Bulgaristan – Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye – Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye – Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya – Türkiye

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ilk sınavını Gürcistan karşısında verecek. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak isteyen millilerimiz, 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19.00'da Tiflis'te bulunan Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda sahaya çıkacak. Büyük heyecana sahne olacak bu mücadele, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

MİLLİ ARA NEDİR?

millî takımların maçlarının oynandığı dönemdir.

Bu ara dönemlerde;

Ülkelerin A milli futbol takımları, genellikle dünya kupası elemeleri, Avrupa şampiyonası elemeleri, Uluslar Ligi, veya hazırlık maçları oynar.

Kulüp takımları maç yapmaz, oyuncular milli takımlarına gider.

Ligler genellikle 1-2 hafta durur.

Neden Milli Ara Verilir?

FIFA ve UEFA, milli takımlar için takvimde belli tarihleri rezerve eder. Bu tarihlerde kulüpler milli takımlara oyuncularını göndermek zorundadır. Bu da liglerin geçici olarak durmasına yol açar.

Kulüpler İçin Ne Anlama Gelir?

Bazı oyuncular milli takıma gider.

Takımda kalan oyuncular dinlenir ya da antrenman yapar.

Milli maçlardan dönen oyuncuların yorgun veya sakat dönme riski vardır.

Taraftarlar İçin?

Bazı taraftarlar bu dönemi sıkıcı bulur çünkü sevdikleri lig maçları oynanmaz. Ancak millî takımı takip edenler için heyecan verici bir dönemdir.