MEXC TR Onursal Danışmanı Vugar Usi Zade: Türkiye yerel pazarı için çok büyük yatırım planlıyoruz

MEXC TR Onursal Danışmanı Vugar Usi Zade, Haberler.com’a verdiği röportajda şirketin küresel büyüme stratejisini, Türkiye’ye yönelik yatırım planlarını ve kullanıcı güvenliğine ilişkin yeni adımlarını anlattı. Kripto para sektörünün yalnızca yatırım odaklı değil, günlük yaşamın bir parçası haline geleceğini belirten Zade, MEXC’nin bu dönüşümün merkezinde yer almak istediğini söyledi. Dünyanın önde gelen kripto para platformlarını uzun yıllar analiz ettiğini ifade eden Zade, MEXC’nin diğer büyük borsalardan ayrışan önemli özelliklere sahip olduğunu belirterek, platformun odağında bireysel kullanıcıların bulunduğunu vurguladı.

MEXC, KRİPTO BORSASINDAN SÜPER PLATFORMA DÖNÜŞMEYİ HEDEFLİYOR

MEXC’ye katılmadan önce dünyanın en büyük kripto para borsalarını incelediğini anlatan Vugar Usi Zade, platformun vizyonundan etkilendiğini söyledi. Zade, sektördeki birçok büyük borsanın ağırlıklı olarak kurumsal yatırımcılara hizmet verdiğini belirterek, "Top 10’daki borsalara baktığımda anladım ki onların 10’dan 9’u büyük market makerlar ve kurumsal yatırımcılar için çalışıyor. MEXC’nin işlem hacminin yüzde 98’i ise sizin ve benim gibi yatırım yapmak isteyen insanlardan geliyor" dedi. Bu yaklaşımın kendisini MEXC’ye yönlendirdiğini ifade eden Zade, şirketin yalnızca kripto para işlemlerine odaklanmadığını belirterek, "Aslında blockchain üzerinde bir hayat görüyorum. Kazanmak, yatırım yapmak, takas yapmak ve harcama kapısına kadar tüm hayatımızın bir süper platformda buluşmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Bugün 40 milyon kullanıcıya ulaştıklarını belirten Zade, önümüzdeki yıllarda yüz milyonlarca hatta milyarlarca kullanıcıya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. MEXC’nin yatırım araçları, dijital varlıklar ve finansal hizmetleri tek çatı altında sunan küresel bir ekosistem oluşturmayı amaçladığını kaydetti.

TÜRKİYE PAZARINA BÜYÜK YATIRIM VE YEREL İŞ BİRLİKLERİ GELİYOR

Türkiye’nin MEXC için stratejik öneme sahip pazarlardan biri olduğunu vurgulayan Vugar Usi Zade, yerel şirketlerle kapsamlı iş birlikleri planladıklarını açıkladı. Türk kullanıcıların yalnızca kripto para işlemleri değil, ödeme sistemleri, kart ürünleri ve farklı yatırım araçlarına erişim konusunda da yeni fırsatlar elde edeceğini söyledi. Zade, "Türkiye’ye yaptığımız yatırımla yerel birkaç şirketle büyük iş birlikleri yapacağız. Türk kullanıcısının hayatın her alanında faydalanabileceği ürünler geliştirmek istiyoruz. Sadece diğer borsalarla değil, neobankalar ve ödeme sistemleriyle de rekabet edeceğiz" dedi. İstanbul Blockchain Week kapsamında düzenledikleri etkinliklerle Türk kullanıcılarla daha yakın temas kurduklarını belirten Zade, "MEXC bugün Türk kullanıcısı için dünyaya açılan bir kapı. Fırsatlara açılan kapı olarak görüyoruz. Türkiye yerel pazarı için çok büyük bir yatırım planlıyoruz ve bunun için yerel oyuncularla ve regülatörlerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu. Platformda 3 binden fazla dijital varlığın işlem gördüğünü ifade eden Zade, sıfır komisyonlu işlemler ve kullanıcı dostu ürünlerle rekabette önemli avantaj sağladıklarını belirtti.

600 MİLYON DOLARLIK GÜVENLİK FONU VE ŞEFFAFLIK VURGUSU

Kullanıcı güvenliğinin şirketin öncelikleri arasında yer aldığını belirten Vugar Usi Zade, bu kapsamda önemli bir yatırım kararı aldıklarını açıkladı. Mevcut 100 milyon dolarlık güvenlik fonuna ek olarak 500 milyon dolarlık yeni kaynak ayıracaklarını belirten Zade, toplam fon büyüklüğünün 600 milyon dolara ulaşacağını söyledi. Zade, "Bir gün bir şey yolunda gitmezse müşterilerin hiçbir zaman para kaybetmeyeceğini garanti altına alan bir fon oluşturuyoruz. 100 milyon dolarlık fonumuz vardı. Buna 1000 Bitcoin daha ekledik ve fonu 600 milyon dolarlık hacme çıkaracağız. Böylece dünyanın en büyük üç güvenlik fonundan birine sahip olacağız" ifadelerini kullandı. Şeffaflık konusunda da önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Zade, düzenli olarak yayımlanan rezerv kanıtı raporlarına dikkat çekerek, "Her ay Proof of Reserve raporu yayımlıyoruz. Bu sistem sayesinde tüm müşteri varlıklarının platformda eksiksiz şekilde tutulduğunu kanıtlıyoruz. Tüm müşteriler aynı anda varlıklarını çekmek istese bile yeterli likiditenin platformda bulunmasını garanti ediyoruz" dedi. MEXC’nin yalnızca yeni kullanıcı kazanmayı değil, mevcut kullanıcılarına daha güvenli ve sürdürülebilir bir finansal ekosistem sunmayı hedeflediğini belirten Zade, gelecekte hem teknoloji hem de güvenlik alanında yatırımlarını artırarak büyümeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.