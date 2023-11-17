Ünlü sanatçı Metin Uca kimdir, nereli ve kaç yaşında vefat ettiği merak ediliyor. Metin Uca neden öldü ve hastalığı neydi gündeme geliyor. Ünlü televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kaza geçirdi. Peki, Metin Uca kimdir, kaç yaşındaydı? Metin Uca nereli, neden vefat etti?

Metin Uca kimdir, kaç yaşındaydı? Metin Uca nereli, neden vefat etti?

Metin Uca kimdir, kaç yaşındaydı ve Metin Uca nereli, neden vefat ettiği gündeme geliyor.Uca, 1961 yılında İstanbul'da doğdu. 2010-2011 yılları arasında yayınlanan izleyiciden tam not alan Passaparola adlı programın sunuculuğunu yapmıştır. Yarışma 9 sene yayınlandı. Metin Uca kimdir, kaç yaşındaydı? Metin Uca nereli, neden vefat etti? Detaylar haberimizdedir…

METİN UCA KİMDİR?

Metin Uca, 13 Kasım 1961 yılında İstanbul'da doğdu. Uca tedavi gördüğü hastanede 17 Kasım 2023 tarihinde vefat etti. Metin Uca sunucu, yazar, seslendirme sanatçısı.

Babası Hakkârili ve Kürt asıllı annesi Söğüt, Bilecikli olan; kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri alan Uca, 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılında TRT'ye geçen Metin Uca, daha sonra Kanal D, Show TV, Atv ve Star TV gibi kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı.

CHP içinde aktif siyasetle uğraştı, 1999 yılından sonra "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programları ve 2002 yılında Star TV'de yayımlanmaya başlayan "Passaparola" adlı yarışmayla tanındı. Tek kişilik gösterilere de çıkan ve seslendirme çalışmaları yapan sanatçı, 2004 yılından bu yana bir kitap üzerinde çalışıyor. 2010-2011 yılları arasında Star TV'de yayınlanan "Passaparola" adlı programın sunuculuğunu yapmıştır. Yarışma 9 sene yayımlandı ve 740. bölümü ile ekranlara veda etti.

Metin Uca

METİN UCA NEDEN VEFAT ETTİ?

Başarılı televizyon yapımcısı Metin Uca, geçtiğimiz gün Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken fenalaşarak kaza yapmış ve kaldırıldığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu anlaşılınca apar topar ameliyat olmuştu. Sağlık durumu iyiye giden ve önceki gün taburcu edilmesi planlanan Uca, yeniden fenalaştı. Apar topar yeniden operasyona alınan ünlü isim, entübe edildikten saatler sonra 62 yaşında vefat etti.