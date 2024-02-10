Meteor Kıyameti filmi oyuncuları kim? Meteor Kıyameti filmi konusu, oyuncuları ve Meteor Kıyameti özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Meteor Kıyameti filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Meteor Kıyameti filmini izleyecek olanların merak ettiği Meteor Kıyameti konusu nedir, Meteor Kıyameti oyuncuları kimler ve Meteor Kıyameti özeti gibi konuları inceliyoruz.

METEOR KIYAMETİ FİLMİ OYUNCULARI?

Orijinal İsmi: Meteor Apocalypse

Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Gerilim

Yönetmen: Micho Rutare

Senarist: Brian Brinkman , Micho Rutare

Oyuncular: Brendan Bradley, Matt Lagan, Cooper Harris, David Dustin Kenyon

METEOR KIYAMETİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dünya atmosferinde bir meteor patlaması olur ve bu dev meteor taşı Los Angeles şehrini üç gün icinde tahrip edecektir. Patlama sonucu dünyada radyoaktif zehirlenme başlamıştır. Çaresiz baba David, meteor dünyaya çarpmadan önce karantinaya alınan eşini ve kızını bulmak için uzun bir yolculuğa başlar.