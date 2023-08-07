METE GAZOZ ASLEN NERELİ? Mete Gazoz'un ailesi nereli? Mete Gazoz kimdir, başarıları nelerdir?

Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan Mete Gazoz internet kullanıcıların en çok merak ettiği isimler arasında geliyor. Vatandaşlar Mete Gazoz aslen nereli, ailesi nereli, kimdir ve başarıları nelerdir? Sorularını gündeme getiriyor. İşte detaylar…

Uluslararası spor kariyerine ise 2013 yılında başlayan Mete Gazoz kazandığı madalyalarla Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor. Başarılarıyla takdirleri toplayan Mete Gazoz en çok merak edilen sporcular arasına girdi. Kullanıcılar Mete Gazoz aslen nereli, ailesi nereli, kimdir ve başarıları nelerdir? Sorularını gündeme getiriyor. İşte detaylar…

METE GAZOZ ASLEN NERELİ?

Mete Gazoz, 8 Haziran 1999, tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Giresunlu bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Babası, eski millî okçu Metin Gazoz, annesi İstanbul Okçuluk Kulübü başkanı Meral Gazoz'dur. Mete Gazoz okçuluğa 2010 yılında başladı. Yüzme, basketbol, resim ve piyano ile ilgilenerek okçuluktaki becerisini de geliştirmiş oldu. İlk ve lise öğrenimini İhlas Koleji'nde tamamladı.

Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen 2013 Dünya Gençlik Okçuluk Şampiyonası'nda Yıldızlar kategorisinde klasik erkek yay takımı ile gümüş madalya kazanması ile uluslararası alanda ilk başarısını elde etmiş oldu. Bakü'de düzenlenen 2015 Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti. Nottingham'da düzenlenen 2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndaki bireysel kategorisinde gümüş madalya kazandı. 17 yaşında iken 2016 Yaz Olimpiyatları'na katıldı.

METE GAZOZ BAŞARILARI NELERDİR?

Mete Gazoz, Arjantin'de gerçekleşen 2017 Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda karışık takım klasik yay kategorisinde dünya 3'üncüsü oldu. İspanya'nın Tarragona şehrindeki 2018 Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı. 2018 yılında Berlin'de düzenlenen Dünya Kupası'nın 4. ayağında 4 altın madalya kazandı. Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen oylamada erkekler klasik yayda 2018'in en iyi sporcusu seçildi. Ayrıca federasyon jürisi tarafından "Yılın En İyi Çıkış Yapan Sporcusu ilan edildi. Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Grand Prix 2019 yarışlarının sıralama turlarında klasik yay erkekler kategorisinde yarıştı ve 1. oldu. Bu puan ile Gençler Dünya ve Büyükler Avrupa Rekorunun sahibi oldu.

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde bronz madalya maçında 4. oldu. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'da klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen Mete Gazoz, altın madalya kazandı. Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda Mete, maçı 6-4 kazanarak Olimpiyat Şampiyonu oldu. ABD'de düzenlenen 2021 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Japonya'yı 6-2 yenerek bronz madalya kazandı. ABD'de düzenlenen 2021 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nı 4. olarak tamamladı. Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yay bireyselde Mete Gazoz, bronz madalya kazandı.

Mete Gazoz, Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 2022 Akdeniz Oyunları'nda bireysel kategori finalinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Akdeniz Oyunları programına ilk kez alınan karma takım kategorisinde ise Yasemin Ecem Anagöz'le beraber mücadele etti. Gazoz-Anagöz ikisi, finalde İtalya'yı 5-3 yenerek altın madalyayı kazandı ve karma takım kategorisinin ilk Akdeniz Oyunları şampiyonu olarak kayda geçti.

2023 Kahramanmaraş-Gaziantep depreminde geliri depremden etkilenen çocukların eğitiminde kullanılmak için 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kullandığı okunu açık arttırmada satmıştır. 6 Ağustos 2023 tarihinde, 2023 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda rakibi Eric Peters'i yenerek şampiyon oldu. Gazoz, 1,82 boyundadır.