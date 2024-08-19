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Mesai saatleri değişecek mi? Çalışma saatleri kısalacak mı? 2024 mesai saatleri kısalıyor mu?

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Çalışma saatleri kısalacak mı? 2024 mesai saatleri kısalıyor mu? Mesai saatleri değişecek mi? Türk İş Kanunu'nda ücretlerden çalışma saatlerine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya, haftalık izinden yıllık izne kadar birçok başlıkta yeni düzenleme yapılması gündemde. İş verenler ve çalışanlar merakla düzenlemeler ile ilgili gelişmeleri araştırıyor. Peki mesai saatleri kısalacak mı?

Mesai saatleri değişecek mi? Çalışma saatleri kısalacak mı? 2024 mesai saatleri kısalıyor mu? 30 milyonu aşkın çalışanı doğrudan ilgilendiren Türk İş Kanunu'nda değişiklik çalışmaları devam ederken herkes söz konusu düzenlemelerin ne olacağını merak ediyor. İşte mesai ve çalışma saatleri ile ilgili yapılacak olan düzenlemeler hakkında detaylar haberimizde…

MESAİ SAATLERİ KISALACAK MI?

30 milyonu aşkın çalışanı doğrudan ilgilendiren Türk İş Kanunu'nda değişiklik çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgilere göre hükûmet, ücretlerden çalışma saatlerine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya, haftalık izinden yıllık izne kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeler yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında geçtiğimiz hafta düzenlenen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulunda da konu masaya yatırıldı. Toplantıda, çalışma biçimlerinde ortaya çıkan ihtiyaçların tespitine yönelik teknik çalışma yapılması ele alındı. Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerine dair mevzuat değişikliği ihtiyaçlarının, iş dünyası gerekleri ve iş-özel hayat dengesi gözetilerek belirlenmesi kararı alındı.

Mesai saatleri değişecek mi? Çalışma saatleri kısalacak mı? 2024 mesai saatleri kısalıyor mu?

ÇALIŞMA SAATLERİ NE OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da haziran ayında Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketinde yer alan esnek çalışma modeliyle ilgili çalışmalara başlanacağını, konu ile ilgili tüm kesimlerle bir araya geleceklerinin müjdesini vermiş, konunun Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) toplantısında da gündeme getirileceğini kaydetmişti. Bakan Işıkhan "Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarını, değişen iş gücü piyasası şartlarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hâle getireceğiz" diyerek değişikliğin sinyalini vermişti. Bu kapsamda çalışma saatlerine de yeni ayar çekilmesi bekleniyor. 45 olan çalışma saatinin 40 saate, bazı meslek gruplarındaki 48 saatlik çalışma saatlerinin de azaltılarak 40 saate düşürülebileceği belirtiliyor.

Bir önceki dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de "Çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden düzenlemek zorundayız" demiş, muhalefet ise geçen yıl TBMM'ye çalışma saatlerinin haftalık 37,5 saate düşürülmesi için kanun teklifi sunmuştu.

Konuyla ilgili geçtiğimiz aylarda hükümet kaynakları da "Yapılan yeni çalışmalarda merkeze, çalışanı koyuyoruz. Çalışanı güçlendirirsen işletme gelişir, işveren gelişir. Eğer çalışanı güçlendirmiyorsan, güçlendiremiyorsan istediğin kadar yasal düzenleme yap, işletmeleri değiştir, ilerleme kaydedilmiyor. Yapılacak düzenlemelerde, çalışanların vasıflarının gelişmesine ilişkin yeni hükümler olacak. Bir sürü sosyal sorumluluk projesi yapan işletme var. Kendi çalışanlarına ücret vermiyor, ya da az veriyor. Burada bir dengesizlik var, bu giderilmeli" değerlendirmesini yapmıştı.

Mesai saatleri değişecek mi? Çalışma saatleri kısalacak mı? 2024 mesai saatleri kısalıyor mu?

Betül Cirit
Betül Cirit
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