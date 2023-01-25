Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da milli futbolcu Berkan Kutlu'nun doğum günü kutlandı. Antrenman öncesi yapılan kutlamada yaşanan bir an çok konuşuldu. Peki, Mertens Yunus Akgün'e ne yaptı (VİDEO)?

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Galatasaray'da antrenman öncesinde Berkan Kutlu'nun yaş günü kutlandı. GSTV'den canlı yayınlanan anlarda Kutlu'ya sarılan Yunus Akgün'e Mertens'in yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu ve Mertens Yunus Akgün'e ne yaptı merak edildi.

MERTENS YUNUS AKGÜN'E NE YAPTI?

Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, Berkan Kutlu'nun doğum günü kutlandı. Antrenman öncesi yapılan kutlama GSTV ekranlarından canlı yayınlanırken, Mertens'in takım arkadaşı Yunus Akgün'e yaptığı hareket çok konuşuldu. Berkan Kutlu'ya sarılan Akgün'ün kalçalarına dokunarak el şakası yapan Mertens'in o anları GS TV canlı yayınına yansıdı.