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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi! MB yıl sonu enflasyon tahmini nedir?

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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi! MB yıl sonu enflasyon tahmini nedir?

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirdiği ağustos ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Peki, Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi ne oldu? İşte, MB yıl sonu enflasyon beklentisi!

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi merak ediliyor. Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirdiği ağustos ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Peki, Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi ne oldu? İşte, MB yıl sonu enflasyon beklentisi haberimizde...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu dolar tahminini 19,65 TL olarak güncelledi. Yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki artış beklentisi ise yüzde 70,6 oldu.

Geçen ay yüzde 2,88 olan ağustos ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,57'ye geriledi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 69,94'ten yüzde 70,6'ya çıktı.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 40,23'ten yüzde 41,99'a, 24 ay sonrası için de yüzde 24,27'den 24,35'e yükseldi.

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye yükselirken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 3,8'de sabit kaldı. TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına ilişkin beklentiler ise yüzde 14,00'te sabit kaldı.

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