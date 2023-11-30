Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 24 Kasım itibarıyla rezervler136 milyar 493 milyon dolarla rekor kırdı. Merkez Bankası rezervi ne kadar oldu, rekor mu kırdı merak ediliyordu. İşte, MB toplam rezervi!

Merkez Bankası rezervi ne kadar oldu? TOPLAM REZERV! TCMB rezervi açıklandı

Merkez Bankası rezervi ne kadar oldu? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 24 Kasım itibarıyla rezervler136 milyar 493 milyon dolarla rekor kırdı. Merkez Bankası rezervi ne kadar oldu, rekor mu kırdı merak ediliyordu. İşte, MB toplam rezervi haberimizde...

MERKEZ BANKASI REZERVİ NE KADAR OLDU?

Merkez Bankası toplam rezervleri, 2 milyar 25 milyon dolar artarak 136 milyar 493 milyon dolara yükseldi. Böylece rezervler tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

BRÜT REZERVLERİ 1,7 MİLYAR DOLAR ARTTI

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 771 milyon dolar artışla 90 milyar 997 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 17 Kasım'da 89 milyar 226 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ 225 MİLYON DOLAR ARTTI

Söz konusu dönemde altın rezervleri 225 milyon dolar artarak 45 milyar 241 milyon dolardan 45 milyar 496 milyon dolara çıktı.

TOPLAM REZERVLER 134 MİLYAR DOLARI AŞTI

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 24 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 25 milyon dolar yükselişle 134 milyar 468 milyon dolardan 136 milyar 493 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

REZERVLERDE SEÇİM SONRASI 38 MİLYAR DOLARLIK YÜKSELİŞ

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 24 Kasım ile biten haftaya kadar geçen sürede artış 38 milyar 35 milyon dolar olurken, söz konusu artış, yüzde 38,6'ya karşılık geldi. Bu dönemde toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetmişti.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):