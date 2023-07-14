MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ | Mercimek Çorbası nasıl yapılır, nasıl pişirilir, faydaları? Mercimek Çorbası kaç dakikada pişer, yanına ne gider?

Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan mercimek çorbası, hem besleyici özelliği hem de kolay hazırlanışıyla sofralarımızı süslemektedir. Peki, Mercimek Çorbası nasıl yapılır, nasıl pişirilir, faydaları? Mercimek Çorbası kaç dakikada pişer? Mercimek Çorbası yanına ne gider?

Mercimek çorbası, lezzeti ve sağlık faydalarıyla sofralarımızı süsleyen harika bir tariftir. Hem besleyici hem de doyurucu olan bu çorba, kırmızı mercimek ve diğer sağlıklı malzemelerle hazırlanmaktadır. Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak, vitamin ve mineral açısından zengin bir çorba seçeneği olarak tercih edebilirsiniz. Peki, Mercimek Çorbası nasıl yapılır, nasıl pişirilir, faydaları? Mercimek Çorbası kaç dakikada pişer? Mercimek Çorbası yanına ne gider?

MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR, NASIL PİŞİRİLİR?

Mercimeği yıkayın ve süzgece alın. Bir tencereye alarak üzerini kaplayacak kadar su ekleyin. Kaynamaya başladığında 10 dakika kadar haşlayın. Ardından süzgeçte suyunu süzün ve bir kenarda bekletin. Başka bir tencereye sıvı yağı ekleyin ve ısıtın. Rendelenmiş soğanı ekleyerek pembeleşene kadar kavurun. Ardından ezilmiş sarımsak ve rendelenmiş havucu ekleyin. Havuçlar yumuşayana kadar kısık ateşte karıştırarak pişirin. Domates salçasını ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun. Ardından haşladığınız mercimeği ekleyin ve karıştırın.

MERCİMEK ÇORBASI KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Suyu veya tavuk suyunu ekleyin. Tuz, karabiber ve kırmızı toz biberi de ekleyerek karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra ateşi kısın ve kapağını kapatın. Yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirin, mercimekler iyice yumuşayana kadar ara sıra karıştırarak kontrol edin. Pişen çorbayı ocaktan alın ve bir blender veya çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çekin. Eğer çorba çok yoğun olduysa biraz daha su ekleyebilirsiniz. Servis yaparken, limon dilimleri ve taze nane yaprakları ile süsleyebilirsiniz. Sıcak olarak servis edin ve yanında taze ekmek dilimleriyle ikram edebilirsiniz.

Malzemeler:

- 1 su bardağı kırmızı mercimek

- 1 adet soğan (rendelenmiş)

- 2 diş sarımsak (ezilmiş)

- 1 adet havuç (rendelenmiş)

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 5 su bardağı su veya tavuk suyu

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ (tercihen zeytinyağı)

- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

- Tuz, karabiber (damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)

- Limon dilimleri ve taze nane yaprakları (servis için)

Afiyet olsun!