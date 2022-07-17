Menekşe Plajı, Kurban Bayramı tatilinin son gününde de dolup taştı - Haberler

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Menekşe Plajı, Kurban Bayramı tatilinin son gününde de dolup taştı

İhlas Haber Ajansı - Deniz Zeybek - Genel
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Menekşe Plajı, Kurban Bayramı tatilinin son gününde de dolup taştı Küçükçekmece Menekşe Plajı, Kurban Bayramı tatilinin son gününde de dolup taştı.

Menekşe Plajı, Kurban Bayramı tatilinin son gününde de dolup taştı

İSTANBUL - Küçükçekmece Menekşe Plajı, Kurban Bayramı tatilinin son gününde de dolup taştı. Plajdaki yoğunluk havadan görüntülendi.

Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'nda Kurban Bayramı tatilinin son gününde büyük bir yoğunluk gözlendi. Havanın sıcak olması, vatandaşları denize akın ettirdi. Bazı vatandaşlar denize girip serinlerken bazıları da kumda, çimenlerde oturdu; ailesiyle birlikte piknik yaptı. Araç trafiğinin de oldukça fazla olduğu Menekşe Plajı'nın tıklım tıklım dolup taştığı anlar havadan dronela görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek - Genel

Kurban Bayramı Küçükçekmece Genel Haberler

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