Menekşe Plajı, Kurban Bayramı tatilinin son gününde de dolup taştı Menekşe Plajı, Kurban Bayramı tatilinin son gününde de dolup taştı Küçükçekmece Menekşe Plajı, Kurban Bayramı tatilinin son gününde de dolup taştı. Menekşe Plajı, Kurban Bayramı tatilinin son gününde de dolup taştı İSTANBUL - Küçükçekmece Menekşe Plajı, Kurban Bayramı tatilinin son gününde de dolup taştı. Plajdaki yoğunluk havadan görüntülendi. Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'nda Kurban Bayramı tatilinin son gününde büyük bir yoğunluk gözlendi. Havanın sıcak olması, vatandaşları denize akın ettirdi. Bazı vatandaşlar denize girip serinlerken bazıları da kumda, çimenlerde oturdu; ailesiyle birlikte piknik yaptı. Araç trafiğinin de oldukça fazla olduğu Menekşe Plajı'nın tıklım tıklım dolup taştığı anlar havadan dronela görüntülendi. İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek - Genel Kurban Bayramı Küçükçekmece Genel Haberler

Haberler ›› genel ›› Menekşe Plajı, Kurban Bayramı tatilinin son gününde de dolup taştı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.