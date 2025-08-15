MEMUR TOPLU SÖZLEŞME ZAM TEKLİFİ SON GELİŞMELER: Memur zam teklifi ne zaman?

Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kritik bir dönemece girdi. Hükümetin ilk teklif olarak sunduğu yüzde 10+6 ve yüzde 4+4'lük zam oranları sendikalar tarafından kabul görmedi ve reddedildi. Bu gelişmenin ardından taraflar arasında yeni bir teklif için görüşmeler devam ediyor. Memur sendikaları, daha yüksek ve adil bir zam talebiyle ikinci teklifin açıklanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Memur zam teklifi ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

MEMURLARA İLK TOPLU SÖZLEŞME ZAM TEKLİFİ GELDİ

Hükümet, memurlar için toplu sözleşme kapsamında ilk zam teklifini açıkladı. Teklifte, 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6 oranında zam yapılması öngörülüyor. Ayrıca, 2027 yılı için de ilk 6 ayda yüzde 4, ikinci 6 ayda ise yüzde 4 zam teklif edildi. Bu zam oranları, memurlar ve emekliler tarafından dikkatle incelenirken, sendikalar tarafından henüz yeterli bulunmadı ve görüşmelerin devam edeceği belirtildi. Memurlar, gelecek zam oranlarının netleşmesini beklerken, toplu sözleşme süreci kritik aşamalara girmiş durumda.

MEMUR-SEN TOPLU SÖZLEŞME ZAM TEKLİFİ NEYDİ?

Memur-Sen, 2026 yılı için toplu sözleşme görüşmelerinde yüksek zam talepleriyle dikkat çekti. Sendika, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 25, ikinci altı ayı için ise yüzde 20 oranında zam talep etti. Ayrıca, 2027 yılı için de zam oranlarının sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 15 seviyelerinde olmasını istedi. Bu talepler doğrultusunda, Memur-Sen'in toplam zam isteği 2026 yılı için yüzde 88, 2027 yılı için ise yüzde 46 oranında oldu. Sendika, bu yüksek zam oranlarının enflasyonun üzerindeki artışları karşılamayı ve memurların alım gücünü korumayı hedeflediğini belirtiyor. Talepler, toplu sözleşme sürecinde önemli bir görüşme maddesi olurken, diğer tarafların yanıtları ve müzakereler ise devam ediyor.

İKİNCİ ZAM TEKLİFİNİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Hükümetin, memur toplu sözleşme görüşmelerindeki ikinci zam teklifini 15 Ağustos 2025 Cuma günü açıklaması bekleniyor. Bu teklif, ilk zam önerisine yönelik sendikaların talepleri ve geri bildirimleri doğrultusunda şekillenecek. Ardından, taraflar arasında yapılacak müzakerelerin son aşaması 19 Ağustos 2025 Salı günü tamamlanacak ve zam oranları kesinleşmiş olacak. Bu kritik tarihler, milyonlarca memur ve memur emeklisi için büyük önem taşıyor. Zam oranlarının netleşmesiyle birlikte, kamu çalışanlarının maaşlarında yapılacak artışlar da resmiyet kazanacak. Sürecin sonunda ortaya çıkacak zam oranı, memurların alım gücü ve ekonomik beklentiler açısından belirleyici rol oynayacak.