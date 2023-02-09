Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem ile birlikte Melikşah Üniversitesi tatil mi? Merak ediliyor. Melikşah Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere birçok vatandaş, üniversitenin hangi tarihte eğitime devam edeceğini araştırmakta. Peki, Melikşah Üniversitesi tatil mi? Melikşah Üniversitesi ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Melikşah Üniversitesi tatil mi? Sorusu, özellikle Melikşah Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilmekte olan sorulardan bir tanesi haline geldi. Yaşanan depremin birçok farklı ilde hissedilmesi ile Melikşah Üniversitesi tatil mi? Sorusu gündeme geldi. Peki, Melikşah Üniversitesi tatil mi? Melikşah Üniversitesi ne zaman, hangi tarihte açılacak?

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ TATİL Mİ?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 12 ilde üniversitelerin tatil edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi. Buna göre Melikşah Üniversitesi de tatil edilen üniversiteler arasında yer alıyor.