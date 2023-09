Mel Gibson kimdir, kaç yaşında, nereli? Mel Gibson Türkiye, Azerbaycan ve Karabağ hakkında ne dedi?

Sözlerine "Ermeni halkı bir kez daha etnik temizliğe maruz kalıyor. Pek çok Ermeni, Azerbaycan ve Türkiye'nin elinde tarif edilemez dehşetler yaşıyor" diyerek başlayan Gibson'a Türkiye'den ve Azerbaycan'dan birçok kişi tepkili. Peki, Mel Gibson kimdir, kaç yaşında, nereli? Mel Gibson Türkiye ve Azerbaycan hakkında ne dedi? İşte detaylar…

MEL GIBSON TÜRKİYE VE AZERBAYCAN HAKKINDA NE DEDİ?

ABD'li aktör Mel Gibson,Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör operasyonu için soykırım iddiasında bulundu. Türklere veAzerbaycan'a skandal iftiralar yönelten Gibson, "Ermeni halkı bir kez daha etnik temizliğe maruz kalıyor. Pek çok Ermeni, Azerbaycan ve Türkiye'nin elinde tarif edilemez dehşetler yaşıyor" derken, dünyaya da, "Acil adım atın" çağrısı yaptı.

Mel Gibson

SOYKIRIM İDDİASI

ABD'li ünlü Hollywood yıldızı Mel Gibson, Ermenistan'ın ve Batı ülkelerinin "Azerbaycan etnik temizlik yaptı" iftirasına sarıldı. Dünyaca ünlü aktör, 42 bin 500 Ermeni'nin Karabağ'dan ayrılarak Ermenistan'a gelmesini "soykırım" olarak nitelendirdi.

Skandal sözler söyleyen Gibson, "Ermeni halkı bir kez daha etnik temizliğe maruz kalıyor. Pek çok Ermeni, Azerbaycan ve Türkiye'nin elinde tarif edilemez dehşetler yaşıyor." ifadelerini kullandı. Gibson, dünyaya "Acil adım atın" çağrısı yaptı.

MEL GIBSON KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Mel Gibson, 3 Ocak 1956 doğumlu olan Amerikalı-Avustralyalı bir aktör ve yönetmendir. 2023 yılı itibariyle 67 yaşındadır. Mel Gibson, Peekskill, New York, ABD'de doğdu, ancak ailesi 1968 yılında Avustralya'ya taşındığı için hem Amerikalı hem de Avustralyalı olarak kabul edilmektedir. Hollywood'da önemli bir aktör ve yönetmen olarak tanınmaktadır.Braveheart (Cesur Yürek), Lethal Weapon (Ölümcül Silah), Mad Max ve The Passion of the Christ (Mesih'in İncil'i) gibi birçok ünlü filmde başrol oynamış veya yönetmenlik yapmıştır. Mel Gibson, kariyeri boyunca birçok ödül kazanmış ve sinema dünyasında büyük bir etki yaratmıştır.

İlgili Haberler