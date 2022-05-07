Medipol Başakşehir - Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? 7 Mayıs Cumartesi Süper Lig Medipol Başakşehir - Galatasaray maçının gollerini kim attı?
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Medipol Başakşehir - Galatasaray maçı 7 Mayıs Cumartesi bugün saat 19:00 'da başladı.
Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç bugün saat 19:00 'da başladı.
Maçta 0-0 eşitlik devam ediyor. Gol olduğunda atılan golleri paylaşacağız.
MAÇ SONUCU : BAŞAKŞEHİR 0 - 0 GALATASARAY
Maç, İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.
FIRAT AYDINUS(Hakem)
ERDEM BAYIK(1. Yardımcı Hakem)
ÖZGÜR ERTEM(2. Yardımcı Hakem)
MERT GÜZENGE(Dördüncü Hakem)
TUGAY KAAN NUMANOĞLU(VAR)
CEYHUN SESİGÜZEL(AVAR)
YİĞİT ARSLAN(AVAR)
HAMZA IŞIN(Gözlemci)
CEM ARİF ÇETİN(Temsilci)
MEHMET YAVUZ(Temsilci)
İLTER ÖZ(Temsilci)