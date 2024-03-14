Murat İnanç kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Gazipaşa Belediye Başkan adayı Murat İnanç kaç yaşında, nereli?
Murat İnanç kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya- Gazipaşa Belediye Başkan adayı Murat İnanç kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Antalya -Gazipaşa Belediye Başkan adayı olan Murat İnanç hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Murat İnanç'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Murat İnanç kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Gazipaşa Belediye Başkan adayı Murat İnanç kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
MURAT İNANÇ KİMDİR?
Murat İnanç, Yeniden Refah Partisi Antalya- Gazipaşa Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Antalya - Gazipaşa Belediye Başkan adayı Murat İnanç ticaret ile uğraşmaktadır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.