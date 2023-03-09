Sözleşmeliye kadro yasa tasarısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yaşanan bu gelişmenin ardından Milli Eğitim Bakanlığı harekete gecti. Vatandaşlar MEB sözlenmeli personel kadroya atama başvurularının başlayıp başlamadığını merak ediyor. Peki, MEB sözleşmeli personel kadroya atama başvuruları başladı mı? Başvurular nasıl yapılacak? Sözleşmeli personel nedir? 4 /B Sözleşmeli personel hangi kanuna tabi? İşte merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile sözleşmeli diğer personelin 7433 sayılı Kanun doğrultusunda memur unvanlı kadrolara atanmak üzere önemli bir açıklama yayınladı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar MEB sözlenmeli personel kadroya atama başvurularının başlayıp başlamadığını sorguluyor. Peki, MEB sözleşmeli personel kadroya atama başvuruları başladı mı? Başvurular nasıl yapılacak? Sözleşmeli personel nedir? 4 /B Sözleşmeli personel hangi kanuna tabi? Detaylar haberimizde...

MEB SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROYA ATAMA BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü sitesinde yer alan bilgilere göre başvurular kişisel şifre kullanmak suretiyle 31.03.2023 tarihi (bu tarih dahil) mesai bitimine kadar MEBBİS/Başvuru Modülü üzerinden gerçekleştirilecek, bu tarihten sonra başvuru kabul edilmeyecek.

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL HANGİ KANUNA TABİ?

Tarafımıza yöneltilen 657 sayılı kanun 4 b maddesi nedir? Sorusunun aslında cevabı tam olarak budur. 4 b maddesi 4. maddenin b fıkrasını ifade etmektedir. 4. maddenin b fıkrasında sözleşmeli personel düzenlenmiştir. 4 b sözleşmeli personel 657 yasada düzenlenmiştir.

SÖZLEMELİ PERSONEL NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.