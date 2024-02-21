MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamada TFF'ye başvuru yapacaklarını söyledi.Icardi'nin Ankaragücü maçı esnasında yaptığı hareket birçok kişi tarafından araştırılıyor. Taraftarlar Icardi'nin yaptığı hareket sonrasında ikiye bölündü. Bir kısım ceza alması gerektiğini savunurken diğer taraf ceza alacak bir hareket yapmadığını ifade ediyor. Peki, Mauro Icardi ceza alacak mı? Galatasaray'ın yıldız oyuncu ceza alacak mı?

ICARDI NE YAPTI?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştı. Sarı kırmızılıların 3-0 kazandığı maçta Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi'ye Ankaragücü tribünlerinden yabancı madde atıldı. Bunun üzerine maçın ardından Icardi rakip takım tribünlerine el hareketi yaptı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada Ankaragücülü taraftarlar ayaklandı.

ANKARAGÜCÜ TFF'YE BAŞVURACAK MI?

MKE Ankaragücü yaptığı açıklamada Icardi'nin tribünlere yaptığı hareket nedeniyle TFF'ye gerekli kurullara başvuru yapacaklarını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "18.02.2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü -Galatasaray A.Ş. müsabakasında, Galatasaray profesyonel futbolcusu Mauro Icardi'nin tribünlerimize doğru yapmış olduğu sportmenlik dışı hareket ile ilgili olarak, gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır" denildi.