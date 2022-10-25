TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında haftanın ilk takım oyunununda hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef takım oyununu kim kazandı? MasterChef hangi takım kazandı, mavi takım mı kırmızı takım mı? MasterChef pide oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

MasterChef takım oyununu kim kazandı?TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara gelecek. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, haftanın ilk takım oyununu için yarıştılar. Takım oyununda hangi takımın kazandığı kimler olduğu merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri hangi takımın kazandığını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef takım oyununu kim kazandı? MasterChef hangi takım kazandı, mavi takım mı kırmızı takım mı? MasterChef pide oyununu kim kazandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM?

MasterChef bu haftaki kaptanlık seçme oyununda jüriler tulumba tatlısının yapılmasını istedi. En iyi tulumba tatlısı yapan 2 kişi Mavi takım kaptanı için yarışacak. En iyi 2 kişi olarak Burak ve Metin seçildi. Düelloda daha iyi tabağı yaparak Mavi takım kaptanı olan isim Burak oldu.

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU!

Mavi takım kaptanı seçilen Burak, Kırmızı Takım kaptanı olarak Tayfun'u seçti.

MAVİ TAKIM:

Burak

Gamze

Görkem

Kıvanç

Barış

Tolga

Ayaz

KIRMIZI TAKIM:

Tayfun

Büşra

Serpilay

Metin

Yağız

Burak

Fatma Nur

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef yarışmasında haftanın ilk takım oyununda Kırmızı takım ve Mavi takım karşı karşıya geldi. Mavi takım kazandı.