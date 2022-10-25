MasterChef takım oyununu kim kazandı? MasterChef hangi takım kazandı, mavi takım mı kırmızı takım mı? MasterChef pide oyununu kim kazandı?
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TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında haftanın ilk takım oyunununda hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef takım oyununu kim kazandı? MasterChef hangi takım kazandı, mavi takım mı kırmızı takım mı? MasterChef pide oyununu kim kazandı? İşte detaylar...
MasterChef takım oyununu kim kazandı?TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara gelecek. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, haftanın ilk takım oyununu için yarıştılar. Takım oyununda hangi takımın kazandığı kimler olduğu merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri hangi takımın kazandığını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef takım oyununu kim kazandı? MasterChef hangi takım kazandı, mavi takım mı kırmızı takım mı? MasterChef pide oyununu kim kazandı? Detaylar haberimizde...
MasterChef bu haftaki kaptanlık seçme oyununda jüriler tulumba tatlısının yapılmasını istedi. En iyi tulumba tatlısı yapan 2 kişi Mavi takım kaptanı için yarışacak. En iyi 2 kişi olarak Burak ve Metin seçildi. Düelloda daha iyi tabağı yaparak Mavi takım kaptanı olan isim Burak oldu.
Mavi takım kaptanı seçilen Burak, Kırmızı Takım kaptanı olarak Tayfun'u seçti.
MAVİ TAKIM:
- Burak
- Gamze
- Görkem
- Kıvanç
- Barış
- Tolga
- Ayaz
KIRMIZI TAKIM:
- Tayfun
- Büşra
- Serpilay
- Metin
- Yağız
- Burak
- Fatma Nur
Masterchef yarışmasında haftanın ilk takım oyununda Kırmızı takım ve Mavi takım karşı karşıya geldi. Mavi takım kazandı.